Fc Ponsacco 1920: l'ex Pisa Angelo Perriello nuovo direttore generale

Il puzzle è completo, tutte le tessere sono al loro posto: l’organigramma societario del Fc Ponsacco 1920 non ha caselle vuote, anzi ne ha sette in più rispetto alla stagione scorsa. Per la più importante il presidente Massimo Donati e l’amministratore delegato Walter Buonfiglio hanno chiamato Angelo Perriello, 39 anni, pistoiese, fino a due giorni fa direttore marketing del Pisa Sporting Club e con trascorsi nello stesso ruolo in società quali Messina, Pistoiese e Savona e collaborazioni con Parma, Udinese e Milan. “Abbiamo scelto la linea della continuità sul piano sportivo, riconfermando piena fiducia al diesse Luperini e mister Maneschi e al loro staff, perché siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto dalla componente tecnica nella stagione scorsa - ha spiegato il presidente Donati - e quella del rafforzamento dal punto di vista dell’organizzazione perché vogliamo provare a fare un salto di qualità anche sotto questo profilo e siamo felicissimi che Perriello abbia accettato con entusiasmo di venire con noi”.

L’Fc Ponsacco 1920 vuole crescere, senza porsi obiettivi specifici ma nemmeno limiti. “La stagione scorsa abbiamo fatto molto bene, sotto tanti profili, a cominciare da quello sportivo, quest’anno se possibile vorremmo migliorarci” afferma l’amministratore delegato Walter Buonfiglio nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma societario che si è svolta lunedì 2 luglio nella nuova sede del club rossoblù di via Traversa Livornese, ancora in fase d’allestimento. “Abbiamo voluto organizzare qua questa conferenza stampa per mostrare anche la nostra nuova casa, un’altra tessera importante del mosaico a cui stiamo lavorando, e vi inviteremo ancora per l’inaugurazione, una volta che sarà completata - racconta Angelo Perriello, già pienamente calato nel nuovo ruolo - il presidente e l’amministratore delegato mi hanno chiesto di lavorare ad un programma di crescita della società ed abbiamo già cominciato potenziando l’organigramma, senza toccare quelle figure chiave che finora hanno tirato la carretta, ma inserendo ruoli nuovi, di cui avevamo bisogno. Perché ho scelto Ponsacco? Per il progetto su cui mi è stato chiesto di lavorare, la serietà degli interlocutori e anche il calore umano che ho trovato, merce rara nel mondo del calcio. Lascio Pisa, dove ho fatto una bellissima esperienza, e ne comincio un’altra che sono convinto sarà ancora più arricchente”.

Sette le new entry nella famiglia rossoblù: oltre a Perriello sono arrivati il responsabile organizzativo Juri Pucciarelli (ex Pistoiese), la responsabile della segreteria amministrativa Simona Valdettaro, la responsabile marketing Martina Bardelli, la responsabile della segreteria commerciale Marina Bori, l’addetto stampa Francesco Paletti e il responsabile magazziniere Marco Bertelli.

I primi risultati sono già arrivati: il nuovo sponsor tecnico sarà la Mizuno, multinazionale dell’abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906. “Abbiamo sottoscritto un accordo biennale e siamo convinti che anche questo connubio possa contribuire in modo determinante alla crescita del club - spiega Perriello - essere seguiti e accompagnati per due anni da un marchio di questa levatura ed esperienza, infatti, non potrà che farci bene. Nelle prossime settimane presenteremo le maglie”.

Intanto prende forma anche il precampionato: si comincia il 26 luglio a Ponsacco e da martedi 31 trasferimento al centro Coni di Tirrenia dove la squadra rimarrà fino all’11 agosto. In programma anche quattro o cinque amichevoli che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Organigramma societario

Presidente MASSIMO DONATI

Vice Presidente STEFANO BUSTI

Presidente Settore Giovanile FAUSTO MACCHI

Presidente Academy MATTEO GIUSTI

Amministratore Delegato WALTER BUONFIGLIO

Direttore Generale ANGELO PERRIELLO

Direttore Sportivo ANDREA LUPERINI

Direttore Organizzativo e Responsabile delle Relazioni Esterne FABIO TACCOLA

Responsabile Organizzativo JURI PUCCIARELLI

Responsabile Segreteria Amministrativa SIMONA VALDETTARO

Responsabile Commerciale MONICA BERTELLI

Responsabile Marketing MARTINA BARDELLI

Responsabile Segreteria Commerciale MARINA BORI

Responsabile Addetto Stampa FRANCESCO PALETTI

Responsabile Magazziniere MARCO BERTELLI

Responsabile Magazziniere Stadio ROBERTO SIGNORINI

Responsabile Stadio PITER GESSKOV

Responsabile Segretaria settore tecnico BRUNO DIANDA

Responsabile Settore Giovanile LENSI RICCARDO

Responsabile Scouting JACOPO BALESTRI

Responsabile Segretaria settore Giovanile SILVIA MORELLI

Responsabile Segretaria Academy TERESA RIZZO

Team Manager UMILIANO INNOCENTI

Organigramma tecnico Prima Squadra

Allenatore 1 GIOVANNI MANESCHI

Vice Allenatore FRANCESCO COLOMBINI

Preparatore Atletico LUCA DI GIULIO

Preparatore Portieri PAOLO MATTOLINI

Massaggiatore ANDREY MICHELETTI

Organigramma tecnico Juniores Nazionali

Allenatore DONATELLO MINICHELLI

Preparatore Portieri VOLPI MATTIA

Massaggiatore GIORGIO MARIANCINI

Organigramma tecnico Settore Giovanile

Allenatore Allievi A TOLOMEI FEDERICO

Allenatore Allievi B ROBERTO GENNAI

Allenatore Giovanissimi A PIERALDO STAGI

Allenatore Giovanissimi B ERCOLI GIACOMO

Massaggiatore: ORAZIO CORVINO