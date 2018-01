Pallavolo, 2 punti in 6 match per l'Under 13 della Libertas Pisa: "Vogliamo far crescere il gruppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La formazione Under 13 della Libertas Pisa sta affrontando il campionato territoriale di categoria. Un gruppo numeroso, quello a disposizione di coach Davide Rizza, un gruppo che l’allenatore sta valorizzando, convocando e inserendo le atlete con un occhio alla crescita individuale e meno attenzione al risultato immediato. Dopo le prime sei giornate le ragazzine biancoblu hanno conquistato due punti, uno contro il forte Migliarino Volley, giocando con grinta e determinazione la terza frazione di una partita ben giocata dall’inizio alla fine, e l’altro nel “derby” con la Vbc Calci, un set che aveva forse illuso, trattandosi del pareggio momentaneo, tutto questo in un match non giocato ai livelli consueti per tensione ed emozione. Nelle ultime due partite, invece, disco rosso per la Libertas, con la squadra chiamata ad affrontare le big del torneo, Ospedalieri Pisa e Vcc Cascinese, formazioni sicuramente più avanti non solo da un punto di vista tecnico ma anche per mentalità e compattezza.

“Piano piano il cielo diventerà sempre più blu per le nostre atlete” – commenta il Presidente Giovanni Mazzei – “vogliamo far crescere tutte alla pari, senza guardare troppo a ciò che succede ora in campo ma a quello che potrà accadere a medio termine lavorando con dedizione e continuità. Non abbiamo soltanto la formazione Under 13, ma anche il gruppo Under 12 e il corso di Minivolley, il nostro staff tecnico è competente e appassionato, e le strutture in cui lavoriamo, vale a dire le palestre del “C.Marchesi”, sono rinnovate, efficienti, e facilmente raggiungibili perché in centro città”.

LIBERTAS PISA UNDER 13: Micheli 24 K, Baesso 7, Rescigni 23, Saponara 2, Agostini 9, Simonini 29, Di Maio16, Guerrieri12, Mileto 8, Fivizzoli 6, Possenti G. 11, Alemanno 30, Casalini 10, Franconi 18, Carico 4. All. Rizza Davide Dir. Acc. Della Posta Emanuela, Mazzei Giovanni.