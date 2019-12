Pallavolo, torna 'Il cuore del volley': a Casciavola si raccolgono fondi per il Movimento Shalom Onlus

Torna il fine settimana dedicato a sport e solidarietà. La Pallavolo Casciavola organizza per sabato 7 dicembre 'Il cuore del volley': in occasione della partita del campionato di serie C fra la Perfecto Oro Casciavola e la capolista del campionato Ambra Cavallini Pontedera (inizio ore 18), verrà allestita una raccolta fondi a favore del Movimento Shalom Onlus. Per l'occasione l'ingresso al Pala GDS Impianti sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà interamente devoluto alla onlus con sede a San Miniato. Ma non finisce qui, perché domenica 8 dicembre andrà in scena 'Il cuore del volley… il giorno dopo', e stavolta le protagoniste saranno le due formazioni Under 16: alle 11.30 in campo la Farmacia Savorani contro il Volley Cecina e alle 16:30 la Katinka Travel che affronterà il Migliarino Volley. Anche per queste due gare l'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato, insieme a quello della sera precedente verrà devoluto al Movimento Shalom Onlus. Al Pala GDS impianti nella due giorni de 'Il Cuore del Volley' saranno anche in vendita 'I sapori di pace', un barattolino di origano o peperoncino in confezione regalo al prezzo speciale di 5 euro.

Nel dettaglio il ricavato della due giorni casciavolina sarà utilizzato per la costruzione di un pollaio adiacente alla scuola secondaria per bambine che il Movimento Shalom ha realizzato a Dorì. Una struttura comprensiva di uno studentato e degli alloggi per gli insegnanti e per le suore. Una costruzione come un pollaio, agli occhi del nostro mondo occidentale, può sembrare qualcosa di semplice da realizzare, quasi banale, ma in un’area all'interno della zona rossa del Burkina Faso, è di vitale importanza e ha dei costi completamente fuori portata per la popolazione residente. La Pallavolo Casciavola si aspetta come sempre spalti gremiti per le tre partite, ma nel caso non possiate partecipare a questa edizione de 'Il cuore del volley' è possibile effettuare comunque una donazione, per i dettagli visitate il sito www.pallavolocasciavola.it.