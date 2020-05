Pallavolo, Casciavola conferma coach Ricoveri per la prossima stagione

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo con coach Fabrizio Ricoveri che così guiderà la Perfecto Oro anche per la stagione 2020-2021. Per Fabrizio Ricoveri, classe 1961, questo sarà il secondo anno consecutivo sulla panchina della Pallavolo Casciavola che disputerà il campionato di Serie C. Il coach cascinese, lo ricordiamo, era approdato in rossoblu nell'estate 2019 ad 11 anni di distanza dal suo esordio in panchina proprio con la società casciavolina. Nel 2008/09 il punto più alto (fino adesso) della sua carriera quando conquista la promozione in serie B1 con il Cascina, società nella quale resta fino al 2012 con un ciclo fatto di due promozioni, e altrettante salvezze in una categoria importante come quello che al tempo era il terzo gradino del Volley nazionale.

Il tecnico, con lo staff dirigenziale, è già al lavoro per completare la rosa della squadra con l’obiettivo di migliorare i risultati, parziali a causa dell’emergenza coronavirus, ottenuti lo scorso anno.