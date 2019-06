Pallavolo: Eleonora Gori e Martina Mughini sono i primi due rinforzi della Pediamag Casciavola

Sono Eleonora Gori e Martina Mughini i primi due rinforzi per la Pallavolo Pediamag Casciavola che si prepara ad affrontare, nella prossima stagione, il campionato di serie C.

Eleonora Gori, centrale classe 1995, proviene dal Tomei Livorno, mentre Martina Mughini, 20 anni, di ruolo palleggiatore, dopo aver percorso la trafila delle giovanili a Pisa, ha disputato due campionati di serie D a Fornacette, prima di approdare, nella scorsa stagione al Calci.

Non solo movimenti in entrata per la Pediamag in questa sessione di mercato estiva. La società rossoblu saluta, facendo loro i più grandi auguri per il prosieguo della carriera, Margherita Farella, Elena Gabelloni, Aurora Benedettini e Lara Colombini. Quest'ultima proseguirà la sua carriera nelle serie superiori dimostrando così, una volta di più, l'importanza ed il valore del settore giovanile rossoblu.