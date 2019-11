Pallavolo: dopo la sconfitta nel derby, la Perfecto Oro Casciavola cerca il riscatto in casa

Niente da fare per la Perfecto Oro che lontano dal Pala GDS Impianti, nonostante un gran tifo al seguito, non riesce a vincere. Ricoveri sceglie le sei giocatrici viste dall'inizio nelle prime tre giornate: Cerri in palleggio, Leto e Gori centrali, Interlandi e Bardi schiacciatrici, Gnesi opposta e Tellini libero. L'inizio è tutto di marca biancorossa, un paio di distrazioni e due errori in ricezione portano la Pallavolo Cascina a doppiare la Perfecto Oro sull'8-4. Time out Ricoveri, ma le padrone di casa allungano fino a 10-4. Non si scuotono le rossoblú, Ricoveri manda in campo Saba per Bardi e quando il punteggio raggiunge proporzioni pesantissime, 15-5, il coach rossoblú si gioca il secondo time out. La Perfecto Oro gioca troppo intimorita. In campo anche Mughini per Gnesi e Cacció per Cerri. Timidi segnali di ripresa quando verso la fine del set, sul 23-10, si assiste al primo muro della partita in casa rossoblú, ma il set, compromesso nella prima parte di gara, va alla Pallavolo Cascina.

Nel secondo set si riparte con il sestetto iniziale, ma l'inerzia della partita non cambia, troppi errori, attacchi poco incisivi e Ricoveri deve spendere il primo time out sul 7-3. La Perfecto Oro non riesce a scuotersi ed in poco piú di 40' la Pallavolo Cascina porta a casa anche il secondo set. Cerri e compagne mettono il naso avanti per la prima volta nel corso della partita nel terzo set: 5-6 e poi 7-10, cosí le padrone di casa ricorrono al time out. Due muri e un attacco di Gori allungano la partita al quarto set. Nel quarto parziale si riparte dalle sei che hanno vinto quello precedente. Il set é in sostanziale equilibrio, ma allo scollinamento dei 10 punti ci arrivano prima le padrone di casa. Una buona serie in battuta di Cerri allunga il set, ma dopo il time out chiesto dalla Pallavolo Cascina si arriva al match point sfruttato alla prima occasione. Troppo poco Casciavola per sperare di vincere questa partita.

Le ragazze di Ricoveri dopo quattro giornate si trovano così all'ottavo posto: 5 punti all'attivo, frutto di due vittorie (una per 3-2) e altrettante sconfitte. Nel prossimo turno, in programma sabato 16 novembre, Cerri e compagne cercheranno l'immediato riscatto: al Pala GDS Impianti alle 18 arriva l'Oasi Viareggio, attualmente quarta con 8 punti.