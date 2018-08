Parma - Pisa 0-1: i nerazzurri proseguono il cammino in Coppa

Il Pisa passa ai sedicesimi di finale della Coppa Italia battendo al 'Tardini' il Parma per 1 a 0 al termine di una grande prova. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 28' con il gol di Zammarini poi sono stati bravi a difendere il risultato, sfiorando in più di una occasione il raddoppio. Nel momento più difficile ci poi ha pensato Campani a chiudere la porta. Oltre 1.500 i tifosi nerazzurri che hanno seguito la squadra in trasferta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gobbi, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco (70′ Biabiany); Rigoni, Stulac, Barillà; Galano (75′ Baraye), Ceravolo, Di Gaudio (61′ Da Cruz). A disposizione. Frattali, Baghera, Scavone, Di Maggio, Scaglia, Carriero. Allenatore D’Aversa

PISA (3-5-2): Campani; Birindelli, De Vitis (50′ Meroni), Brignani; Zammarini, Izzillo (61′ Verna), Gucher, Di Quinzio, Lisi; Moscardelli, Masucci (75′ Cuppone). A disposizione. Gori, Cardelli, Cernigoi, Bechini, Cuppone, Nacci, Giani, Negro, Marconi. Allenatore D’Angelo

Arbitro. Marco Serra di Torino (assistenti Ranghetti-Lo Cicero, 4 uomo Baroni).

Rete: 28′ Zammarini (PI)

Note: Ammoniti: Gagliolo (PA). Recupero: 2′ pt. / 5′ st. Spettatori 5.497