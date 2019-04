'Pegaso per lo sport' a Carlotta Niola, promessa del canottaggio pisana

Carlotta Niola, giovane campionessa del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa Billi Masi, che ha all’attivo già diversi titoli, ha ritirato giovedì 11 aprile a Firenze il 'Pegaso per lo Sport', il prestigioso riconoscimento che la Regione assegna dal 1996 agli atleti toscani, per rendere omaggio alle loro imprese sportive sui palcoscenici nazionali ed internazionali. Quella di quest'anno è la 21ma edizione.

Carlotta, già medaglia d’oro nei 1000 metri esordienti femminili ai campionati universitari, medaglia d’argento ai campionati nazionali cat. 2000 metri e argento senior A indoor rowing, è stata premiata come Campionessa italiana Es fondo: "E' stata una bella emozione - ha detto Carlotta - perché è il riconoscimento dei tanti sacrifici che faccio ogni giorno e dell’impegno che metto in questo sport. E' un riconoscimento anche della passione e della costanza del mio allenatore, Alessandro Simoncini. E' stata una davvero una bella esperienza, soprattutto dal punto di vista emotivo per tutte le storie che ciascun atleta ha da raccontare".

Dal 2001 il Pegaso per lo Sport è stato abbinato al titolo di Sportivo toscano dell'anno e dal 2002 la modalità di assegnazione del trofeo è stata fatta in base al voto dei toscani. Da alcuni anni è una giuria di giornalisti sportivi a proporre una rosa di campioni all'interno della quale il Presidente della Giunta regionale sceglie l'atleta o la compagine da premiare con il titolo di 'Sportivo toscano dell'anno'. Le Federazioni aderenti a CONI e CIP segnalano gli atleti e le compagini sportive che hanno raggiunto il primo posto in competizioni a livello italiano o il primo, secondo o terzo posto in competizioni a livello internazionale: a questi la Giunta regionale consegna un trofeo con la riproduzione del 'Pegaso', riconosciuto come simbolo della Regione Toscana già dal 1996.

Il Pegaso è stato assegnato anche alla campionessa del mondo Paola Piazzolla del Gruppo sportivo Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco, che non era presente a ritirare il premio perché impegnata a Piediluco per il XXXIII Memorial Paolo D’Aloja in svolgimento dal 12 al 14 aprile.