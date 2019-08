La Pallavolo Casciavola inserita nel Girone B di Serie C

Da Pediamag a Perfecto Oro, cambia il logo e la denominazione sulle maglie, non cambia il legame con il Gruppo Pediatrica, da molti anni al fianco della Pallavolo Casciavola. Perfecto Oro, prodotto Pediatrica Specialist, è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi probiotici e vitamine del gruppo B con frutto-oligosaccaridi e lattoferrina, che consente di riequilibrare la flora batterica intestinale.

La società rossoblu è stata inserita nel girone B di Serie C e si troverà ad affrontare ben quattro derby, con Dream Volley Pisa - appena retrocesso dopo aver ceduto il titolo sportivo -, VBC Pontedera - altra retrocessa - e poi quelli che saranno i big match della stagione contro Pallavolo Cascina e Volley Peccioli.

Due squadre ciascuna arrivano dalle province di Livorno (Sei Rose Rosignano e Volley Livorno), di Grosseto (Errepi Mkt e Volley Follonica), di Lucca (Oasi Viareggio, retrocessa dalla B2 e Pantera Lucca) ed infine due da Firenze (Giglio Castelfiorentino e Pallavolo Fucecchio). Chiude il lotto delle quattordici squadre l’AM Flora Upv Buggiano, formazione della provincia di Pistoia.

"Un girone certamente impegnativo - commenta coach Fabrizio Ricoveri - non si conoscono ancora bene tutte le rose delle squadre, quindi dare un giudizio definitivo è prematuro, ma certamente ci sono almeno quattro squadre, come Castelfiorentino, Pantera Lucca, VBC Pontedera e Oasi Viareggio, che sembrano al momento aver allestito una rosa una spanna più su di tutte le altre. Anche la Pallavolo Cascina ha cambiato pochissimo di una squadra che ha fatto bene

nella passata stagione". "Per quanto ci riguarda - conclude Ricoveri - sono contento della nostra rosa, dovremo lavorare sodo per inserire il più velocemente possibile nei meccanismi di gioco le nuove arrivate che oltre a portare qualità aggiungono anche esperienza alla squadra".

Nel frattempo la dirigenza della società ha praticamente chiuso la rosa che verrà allenata da coach Ricoveri mettendo a segno altri due ingaggi pesanti. Elisa Bardi e Marta Gnesi sono due nuove giocatrici della Perfecto Oro. La prima, classe 1988, è nata a Livorno ed è una schiacciatrice. La seconda, pisana del 1990, è una schiacciatrice/opposta e torna a Casciavola dopo avervi percorso l'intera trafila delle giovanili.