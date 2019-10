Pallavolo, le formazioni della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese ai nastri di partenza della stagione

Con la prima giornata del campionato Under 16, ma soprattutto con l’avvio della Serie C, tutti i campionati femminili entrano nel vivo e la settimana in corso vedrà scendere in campo tutte le squadre della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese ad eccezione delle più piccole, le Under 13 e le Under 12, i cui campionati inizieranno fra qualche settimana.

Procediamo in ordine di categoria e cominciamo con la Perfecto Oro che sabato 19 ottobre alle 18 al Pala GDS Impianti di Casciavola avrà l’onore di disputare l’opening game del girone B del campionato di serie C. La sorte ha infatti voluto che la partita fra le rossoblù di coach Fabrizio Ricoveri e la Volley Pantera Lucca fosse l’unica gara in programma alle 18 e quindi i primi punti del campionato si giocheranno sul taraflex di Casciavola. Un appuntamento al quale si arriva dopo un lungo precampionato con tante partite amichevoli anche con formazioni di categoria superiore che hanno mostrato il buon lavoro svolto da Cerri e compagne, pronte a dimostrare di valere la categoria conquistata lo scorso anno. In contemporanea, ma sul parquet di San Miniato, la Katinka Travel in Prima Divisione cerca il riscatto dopo la falsa partenza e la conseguente sconfitta patita alla prima giornata in casa dell’Elba Volley.

Esordio in campionato contro gli Ospedalieri, venerdì 18 ottobre, con fischio d’inizio alle 20:30 presso la palestra di Via Possenti a Pisa per la Pediamag di Emanuela Mandaradoni che disputa il campionato di Terza Divisione. Un torneo assai breve, appena cinque le squadre partecipanti e che quindi non consente passaggi a vuoto. Reduci dalla vittoria al tie break contro i Lupi di Santa Croce, le ragazze dell’Under 18 'griffate' Pedia-C hanno ospitato il Tomei Livorno anch’esso vittorioso all’esordio ma con un netto 3-0: l’appuntamento era fissato a mercoledì 16 ottobre al Pala GDS Impianti alle 20:45. Prende in via anche il campionato Under 16, con le due squadre della Pallavolo Casciavola impegnate domenica 20 ottobre al Pala GDS Impianti. Una mattinata full immersion che inizierà alle 9:30 con la Katinka Travel che incrocerà i guantoni con il Dream Volley giallo, e che proseguirà alle 11:30 con la Farmacia Savorani che attende la visita del Bricoservice VVF Grosseto. La giornata a Casciavola non finisce qui, perché nel pomeriggio andrà in scena il primo raduno per le selezioni del Basso Tirreno e saranno ben cinque le atlete Volley Club Cascinese/Pallavolo Casciavola protagonista: Mirea Perissinotto, Matilde Chiarugi, Frida Pancani, Sharon Guidetti, Vittoria Alyson Corsini. Chiude la carrellata dei campionati la Farmacia Savorani Under 14 che sarà di scena sul campo della Libertas Pisa ancora a punteggio pieno. Appuntamento alle 18 di sabato 19 ottobre alla palestra del Liceo Scientifico Buonarroti.