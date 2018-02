Piacenza-Pontedera, le probabili formazioni| I granata puntano i playoff

Il pareggio in Coppa Italia in casa dell'Alessandria, il rinnovo del dg Paolo Giovannini e la garanzia di continuare con una società solida al comando. Gli ultimi giorni sono stati fondamentali per il futuro del Pontedera, che ora vuole godersi il presente e prolungare la scia positiva in campionato.

La squadra di Maraia torna in campo domenica 25 febbraio alle 16.30 al 'Garilli' contro il Piacenza, e cercherà di chiudere il ciclo di febbraio più vicino alla zona playoff che a quella playout. Dopo le vittorie con Olbia e Livorno e il pareggio contro l'Arezzo i granata puntano a finire il mese da imbattuti, per arrivare al turno di sosta con un risultato positivo.

Sarà una partita impegnativa, contro un avversario con tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma che ha peccato di scarsa continuità nel corso della stagione. Solo un punto separa il Pontedera dai biancorossi, dove giocano gli ex Della Latta e Pesenti (domenica assente a causa di un ifortunio), e servirà una prova di spessore per fermare un Piacenza che vuole subito rifarsi dopo la brutta sconfitta di Gavorrano. Prima di pensare alla partita di ritorno di Coppa Italia con l'Alessandria (martedì 6 marzo alle 18.30 al 'Mannucci'), Caponi e compagni devono provare a conquistare altri punti importanti per allontanare la zona retrocessione.

QUI PONTEDERA. In campionato Maraia punterà dall'inizio su Grassi e Maritato, la coppia d'attacco che in queste ultime giornate ha dato maggiori garanzie, con Pesenti pronto a subentrare. Dovrebbero rientrare dal 1' anche Rossini e Gargiulo, mentre restano fuori gli infortunati Vettori, Mastrilli, Posocco e Pandolfi.

QUI PIACENZA. Sarà assente il grande ex della partita. Pesenti (passata a gennaio dal Pontedera al Piacenza) resterà fermo per circa un mese a causa di una fascite plantare. Tornano tra i convocati invece Morosini e Di Cecco, ma nel 4-3- 3 Franzini dovrebbe puntare sul tridento con Di Molfetta, Corazza e Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Castellana, Pergreffi, Silva, Masciangelo; Segre, Taugourdeau, Della Latta; Di Molfetta, Corazza, Franchi. All.: Arnaldo Franzini

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Rossini, Risaliti; Tofanari, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Corsinelli; Grassi, Maritato. All.: Ivan Maraia