Piacenza-Pontedera 1-0 | La legge dell’ex punisce i granata

Dopo le vittorie contro Olbia e Livorno e il pari con l’Arezzo la serie positiva del Pontedera si interrompe nel gelo di Piacenza. Come spesso succede, è il gol di un ex a condannare la squadra di Maraia. Un guizzo di Della Latta al 40’ decide la partita e rovina ai granata la possibilità di chiudere il mese di febbraio da imbattuti. Non è bastata una prova positiva per uscire con almeno un punto dal ‘Garilli’. L’1-0 firmato dall’ex granata ha messo fine al momento positivo del Pontedera (che non subiva gol da tre partite), giusto prima del turno di sosta in campionato. Domenica prossima Caponi e compagni riposeranno, ma la concentrazione sarà massima per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, martedì 6 marzo alle 18.30 al ‘Mannucci’ contro l’Alessandria. In campionato invece il Pontedera tornerà in campo sabato 10 marzo alle 20.30 per la trasferta in casa della Pistoiese, allenata guarda caso da un altro ex, Paolo Indiani.

LA PARTITA. Novità in difesa nel Pontedera, dove Maraia concede un turno di riposo a Frare e lancia Borri dal 1' insieme a Rossini e Risaliti. Solito 3-5-2 con Corsinelli e Tofanari esterni, mentre in attacco il tecnico si affida alla coppia Maritato-Pinzauti. Nel Piacenza invece Franzini conferma il 4-3-3 lanciando dall'inizio Corradi nel tridente d'attacco insieme a Di Molfetta e Corazza. Tra le folate del vento gelido che spazza il 'Garilli' i granata interpretano meglio la partita, ma i padroni di casa hanno subito una bella occasione. Dopo 2' Corazza ruba palla in uscita a Rossini e conclude dal limite: decisiva la respinta in corner di Contini. Il Piacenza aumenta giri del pressing e al 19' il portiere salva ancora il Pontedera, prima deviando il colpo di tacco di Di Molfetta, e sul calcio d'angolo successivo allontanando la traiettoria insidiosa del destro di Taugourdeau. La squadra di Maraia copre bene il campo, solo in fase offensiva mostra qualche difficoltà. La prima conclusione verso la porta piacentina è il bel colpo di testa di Pinzauti al 34' su cross di Corsinelli, ma Fumagalli d'istinto riesce a deviare in angolo. Prima dell'intervallo il Piacenza trova il vantaggio con il gol dell'ex di Simone Della Latta, che aggancia il cross di Masciangelo, vince un rimpallo con Tofanari, fa fuori Risaliti con una finta e non sbaglia davanti a Contini. L'ex granata non esulta e porta i biancorossi negli spogliatoi sull'1-0.

All’inizio della ripresa Maraia aggiunge una freccia all’attacco inserendo Grassi al posto di Gargiulo, ma i piani del tecnico vengono subito rovinati dall’espulsione di Maritato, che riceve il secondo cartellino giallo per una trattenuta su Segre. I piani di rimonta si complicano, e al 60’ il Piacenza rischia di raddoppiare, ma Di Molfetta da ottima posizione calcia sopra la traversa l’assist di Della Latta. Ci prova il sinistro di Grassi a tenere a galla i granata, ma Fumagalli arriva a deviare in angolo la punizione di ‘Gigio’. I biancorossi controllano bene anche se non trovano il colpo per chiudere la partita. Il Pontedera si fa sotto, ma in inferiorità numerica non riesce a rendersi pericoloso. Neanche i numerosi cambi (Posocco e Raffini per Tofanari e Pinzauti, nel finale Spinozzi e Frare per Caponi e Rossini) riescono a cambiare il risultato e dopo tre risultati utili la squadra di Maraia torna ko.

PIACENZA – PONTEDERA 1-0

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Castellana, Silva, Pergreffi, Masciangelo; Segre, Taugourdeau, Della Latta; Di Molfetta, Corazza (81’ Zecca), Corradi (90’ Bini). A disp.: Lanzano, Di Cecco, Mora, Romero, Masullo, Morosini, Franchi. All.: Arnaldo Franzini

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Borri, Rossini (87’ Frare), Risaliti; Corsinelli, Calcagni, Caponi (87’ Spinozzi), Gargiulo (55’ Grassi), Tofanari (71’ Posocco); Maritato, Pinzauti (71’ Raffini). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Ferrari, Paolini. All.: Ivan Maraia

ARBITRO: Davide Curti di Milano, assistenti: Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio

RETI: 40' Della Latta

NOTE: ammoniti: Segre, Caponi. Espulso Maritato al 57’