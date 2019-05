Pisa - Arezzo: domani mattina parte la caccia al biglietto

Domani, martedì 28 maggio, alle 9.30 i sostenitori nerazzurri apriranno l'operazione 'Biglietto di Pisa - Arezzo'. La società di via Battisti infatti ha comunicato le modalità con le quali sia i supporters pisani che quelli aretini potranno acquistare il tagliando valido per accedere all'Arena Garibaldi e assistere così dal vivo al match di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, in programma domenica 2 giugno alle 20.30.

Dopo aver polverizzato la dotazione di 1.000 ticket messa a disposizione dall'Arezzo per la gara di andata di mercoledì 29 maggio (ore 20.30), e aver acquistato circa 600 biglietti di altri settori dello stadio amaranto, la tifoseria pisana si sta mobilitando per bruciare a tempo di record anche i 9.000 tagliandi a disposizione per la gara di ritorno di domenica prossima. Rispetto alla sfida con la Carrarese della settimana scorsa è stato confermato il doppio canale di vendita, dedicato agli abbonati e a chi invece non è in possesso della tessera stagionale. Le uniche due varianti sono che i sostenitori aretini non potranno acquistare i biglietti della Curva Nord, mentre i tifosi nerazzurri non potranno comprare i tagliandi del settore ospiti.

Facciamo ordine e illustriamo prima di tutto le diverse modalità di acquisto.

Gli 800 posti di Curva Nord non soggetti a prelazione degli abbonati saranno disponibili in vendita libera solo ed esclusivamente al Pisa Store di via Bianchi.

Da domani fino alle 12 di venerdì 31 maggio tutti gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro posto in due modi:

- recandosi al Pisa Store di via Battisti o al Pisa Store di via Bianchi (quest'ultimo farà servizio di prelazione solo dopo aver esaurito i biglietti di Curva Nord);

- collegandosi al sito Vivaticket.it e seguendo la procedura indicata (per motivi tecnici non sarà possibile acquistare biglietti ridotti online).

Per snellire le operazioni, la società nerazzurra suggerisce agli abbonati di confermare il loro posto seguendo la procedura online. Chi si recherà al Pisa Store dovrà munirsi di documento di riconoscimento e ricevuta di acquisto dell'abbonamento: il biglietto soggetto a prelazione vale soltanto per l'intestatario dell'abbonamento e non può essere ceduto.

Gli altri posti non soggetti a prelazione di gradinata, tribuna inferiore e tribuna superiore potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Vivaticket attivi sul territorio pisano e delle province limitrofi (massimo 4 biglietti per acquirente), oppure sul sito del rivenditore (anche qui vige il limite dei 4 tagliandi a persona). Una volta terminato il periodo di prelazione, i biglietti non riscattati verranno rimessi in vendita e saranno acquistabili liberamente anche nei Pisa Store. Anche nel caso dei tagliandi non soggetti a prelazione, nella procedura online non sarà possibile acquistare nella categoria ridotto.

I biglietti di Curva Sud destinati alla tifoseria aretina non potranno essere acquistati dai sostenitori nerazzurri: saranno disponibili online e nei punti vendita Vivaticket di Arezzo e provincia, e potranno essere comprati soltanto dai residenti della medesima provincia. Allo stesso modo i tagliandi di Curva Nord non potranno essere comprati nella provincia di Arezzo.

I prezzi

Questi i prezzi di ciascun settore già comprensivi del diritto di prevendita:

Tribuna superiore

- Intero 36.50 euro

- Ridotto 31.50 euro

Tribuna inferiore

- Intero 25 euro

- Ridotto 20 euro

Gradinata

- Intero 17.50 euro

Ridotto 12.50 euro

Curva Nord

Prezzo unico 12 euro

Speciale Ragazzi

- I ragazzi dai 6 ai 14 anni entrano in tutti i settori dello stadio a 8 euro se accompagnati da un parente entro il 4° grado munito del tagliando dello stesso settore.

La riduzione invece è riservata agli invalidi e ai ragazzi dai 14 ai 16 anni.