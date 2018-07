Pisa Beach Soccer: Final Eight per il terzo anno consecutivo

Il Pisa Beach Soccer batte il Brescia per 6-3 e per il terzo anno consecutivo conquista le Final Eight. I ragazzi diretti da Juninho e Biagini staccano il pass per le finali di Catania in programma dal 10 al 12 agosto con una giornata di anticipo. A rete nel match del 21 aprile Ortolini e Barsotti, che firmano una doppietta personale, Gabriel e Sanfilippo.

Alle 16.30 di domenica l'ultima gara della terza tappa di Campionato Serie A, in programma contro il Viareggio Bs. Ultimo trentasei minuti validi per la conquista della migliore posizione in classifica. Ricordiamo che conquistano le Final Eight le prima quattro squadre qualificate di ogni girone.

"Siamo felicissimi per questa qualificazione, la terza consecutiva in tre anni. Ringrazio tutta la squadra è tutto lo staff con lo quale collaboro per la conquista di questo importantissimo traguardo. Adesso testa a domani, conquistare la miglior posizione in classifica è fondamentale" commenta il Presidente Alessandro Donati.