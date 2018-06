Pisa Beach Soccer: una vittoria ed una sconfitta in avvio della serie A

Buona la prima per i nerazzurri guidati da Juninho, poi lo stop con la Sambenedettese per un rigore nel finale. C'è fiducia nell'ambiente dopo la prima due giorni del massimo campionato di beach soccer per il Pisa.

Con un roboante sette a tre, venerdì 15 giugno, il Pisa ha battuto la neopromossa in serie A Bragno, conquistando i primi tre punti a disposizione alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto. Doppietta per Luca Barsotti e Federico Fappani, un gol a testa invece per Mirko Marrucci, Alessio Battini e Elia Galligani.

Sabato invece c'è stata la sfida con i patroni di casa della Sambenedettese. E' arrivata la sconfitta negli ultimi due minuti di gara, dopo un calcio di rigore concesso dal direttore di gara alla formazione rosso blu e realizzato da Pedro Perez. La gara dei nerazzurri è stata comunque buona.

Sotto ingenuamente dopo appena alcuni secondi dal calcio d'inizio freddati da un gran gol di Palma. A pareggiare i conti ci pensa Mirko Marrucci grazie ad un bel gol di testa che beffa Del Mestre. Stabilito l'equilibrio il Pisa prende in mano la gara e passa in vantaggio con un calcio di punizione firmato da Barsotti, un missile terra-aria che si infila alle spalle dell'estremo difensore rosso-blu. La Samb incassa e reagisce, trovando il gol del due a due grazie alla rete dell'ex Michele Di Palma.

Nella seconda frazione di gara il gioco è abbastanza equilibrato e le due formazioni non esitano a rendersi pericolose l'una contro l'altra, il gol però non arriva constringendo le due formazioni a giocarsi il tutto per tutto nel terzo tempo. Il forte tedesco Weirauch riporta in vantaggio il Pisa, finalizzando a rete un bello scambio con il connazionale Biermann, ma il paraguaiano Soares non ci sta e riporta la Samb sul pari.

Durante gli ultimi giri di cronometro arriva la beffa per il Pisa. Il Direttore di gara concede un calcio di rigore molto discusso alla Samb, Perez su doppia battuta insacca alle spalle di Battini e regala alla propria squadra i tre punti. Grande rammarico per i ragazzi di Junihno che hanno comunque di nuovo dimostrato dopo la vittoria con il Bragno di essere una delle formazioni da battere.