Pisa Beach Soccer: due vittorie su tre, più vicine le finali del campionato

Con una straripante vittoria contro la Vastese, il Pisa Beach Soccer chiude in bellezza la tappa di Lignano Sabbiadoro di questo fine settimana. Due vittorie su tre per la formazione di Juninho, una con il No Name Nettuno, una con la Vastese. Sconfitti i nerazzurri soltanto dalla Lazio, dopo una gara combattutissima.

Contro la formazione laziale il Pisa ha creato moltissimo, senza però mai finalizzare grazie alla super prestazione dell’estremo difensore Costa. E' stato nella seconda frazione di gioco che la Lazio ha dilagato in quattro minuti, portandosi sul 4-1. Nel terzo tempo il Pisa ha cercato il riaggancio. Ortolini, tornato in campo dopo un lungo stop forzato, in rovesciata ha accorciato le distanze, fissando il tabellino sul 4-2 finale.

Tutto molto più facile contro la Vastese, travolta 6 a 0. Ancora protagonista Ortolini con una doppietta, bissata da per Galligani. Una rete a testa invece per Federico Fappani e per il pisanissimo Lorenzo Vaglini, anche lui tornato al calcio giocato sulla spiaggia dopo un lungo stop. Da segnalare i quattro legni colpiti dai nerazzurri.

Alla fine quindi sei punti su nove quelli conquistati, nella seconda tappa di Campionato Serie A. Da giovedì 5 a domenica 8 luglio il Pisa Bs sarà impegnatao nella Coppa Italia che si disputerà presso la Beach Arena Valenti di Viareggio. La terza e ultima tappa di Campionato sarà invece a Bellaria-Igea Marina, per stabilire ufficialmente le quattro finaliste del Girone A.