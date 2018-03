Pisa S.C. 1909: Berretti beffata ancora nel finale, addio alla 'Viareggio Cup'

'Viareggio Cup' stregata per la formazione Berretti del Pisa Sporting Club 1909. Come nel 2017, anche quest'anno i 'baby' nerazzurri devono dire addio alla manifestazione già nel girone dopo sole due partite, in seguito ad altrettante sconfitte di misura maturate soltanto nel finale. Addirittura questa sera, al 'Comunale' di Altopascio, i serbi del Partizan Belgrado sono riusciti a spuntarla soltanto nei minuti di recupero, dopo che il gol di Pesci aveva riequilibrato il vantaggio bianconero. Per i ragazzi di mister Giannini l'ultima gara del Girone A, in programma il prossimo 17 marzo, sarà inutile ai fini della qualificazione. Contro la Sampdoria però i nerazzurri andranno alla caccia di una vittoria che nobiliterebbe ulteriormente un torneo disputato su ottimi livelli. Il lavoro portato avanti dalla Berretti sin dall'inizio della stagione è di grande qualità, e lo si è potuto apprezzare anche nella più importante manifestazione calcistica giovanile per club.

La partita

Mister Giannini presenta un Pisa simile nello schieramento a quello visto due giorni fa contro il Venezia, ma opera diversi cambi proprio per la vicinanza con la prima uscita. Fuori Giani e Balduini, dentro Pesci e Wrestin. La gara vive una fase iniziale equilibrata e poco emozionante, con le due compagini impegnate a studiare l'avversario e trovare l'assetto migliore sul campo. Rompono gli indugi i serbi, che impegnano Campani con un calcio di punizione al quarto di gioco. Il Pisa risponde con Langella e Pesci, ma nessuno dei due impensierisce il portiere del Partizan. La prima frazione si chiude in perfetta parità, con il pallino della manovra più in mano ai bianconeri, ma con il Pisa abile a chiudere con ordine e personalità tutti gli spazi.

Nella ripresa il Partizan Belgrado riesce a trovare immediatamente il gol che spezza l'equilibrio: al 49' Kokir pennella un calcio di punizione sul quale Campani può soltanto abbozzare la parata. Nei minuti immediatamente successivi al vantaggio serbo, il Pisa accusa il colpo e rischia grosso ancora con due conclusioni di Kokir. Poi al 58' Aliti approfitta di uno svarione della difesa avversaria, ma quando arriva a tu per tu con il portiere cicca clamorosamente lo specchio della porta, ed il Partizan conserva l'1-0. E' soltanto il preludio al gol, che arriva cinque minuti dopo grazie ad un missile di Pesci che indovina l'angolo dal limite: pareggio del Pisa. Più ci si avvicina al 90' più le due formazioni avvertono l'importanza della posta in palio, perché un'eventuale vittoria spalancherebbe le porte della qualificazione al turno ad eliminazione diretta. Si accendono gli animi, e l'arbitro espelle un giocatore per parte: fra le fila del Pisa viene allontanato dal campo Benedetti. All'86' la Berretti nerazzurra avrebbe un'altra occasione clamorosa come quella sciupata da Aliti: stavolta è bomber Giani che si presenta davanti alla porta serba, ma ancora una volta la mira fa difetto al giocatore del Pisa. E come recita la regola non scritta più antica del calcio, al gol fallito corrisponde la rete che condanna i ragazzi di mister Giannini all'eliminazione. Al 94' Vujanic penetra in area servito dal perfetto suggerimento di Kokic, e trafigge l'incolpevole Campani consegnando la vittoria e la qualificazione al Partizan Belgrado.

Il tabellino

Pisa - Partizan Belgrado 1-2

Pisa: Campani, Zaccagnini, Materazzi, Petruccelli (79' Coratella), Pesci (67' Giani), Langella (73' Febbrasio), Gemignani, Morelli (67' Mussi), Mani (73' Guidi), Aliti (79' Benedetti), Wrestin (46' Balduini). All. Giannini

Partizan Belgrado: Vukanic, Vujic, Sehovic, Pantazis, Vjestica (58' Vujanic), Milosavijevic, Nikolic (76' Ilic), Novic, Kokir, Jankovic (86' Zuvic), Antonijevic. All. Lazetic

Reti: 49' Kokir (PB), 63' Pesci (P), 94' Vujanic (PB)

Ammoniti: Petruccelli (P), Kokir (PB), Vjestica (PB), Giani (P)

Note: espulsi Benedetti (P) e Novic (PB) all'84'