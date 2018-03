Pisa S.C. 1909: la Berretti beffata allo scadere nella 'Viareggio Cup'

Esordio amaro per i ragazzi di mister Giannini nella 70° edizione della 'Viareggio Cup'. La formazione Berretti nerazzurra è uscita sconfitta nel match di esordio del Girone 4. Ad Altopascio il Pisa ha sfidato ieri sera, lunedì 12 marzo, i pari età del Venezia: nonostante una partita di buona fattura, con alcuni spunti tecnici e tattici interessanti, Giani e compagni sono stati sconfitti dai 'Leoni' arancioneroverdi con un gol a tre minuti dallo scadere.

Mister Giannini opta per un 4-3-3 con bomber Giani al centro dell'attacco, supportato da Langella e Onnis ai suoi lati. La prima frazione di gioco lascia poco allo spettacolo, con le due formazioni impegnate più a non scoprire il fianco agli affondi avversari. L'equilibrio quasi perfetto viene rotto soltanto al 47', un attimo prima dell'intervallo, proprio dal centravanti del Pisa bravo a farsi trovare pronto al momento della battuta a rete. Il vantaggio pisano dura pochissimo: neanche il tempo di dare il calcio d'avvio del secondo tempo che i lagunari pareggiano sfruttando un'evidente indecisione difensiva dei nerazzurri. I secondi 45' filano via nuovamente sul filo dell'equilibrio, anche se le due compagini abbandonano lo schieramento abbottonato del primo tempo e cercano con più decisione la via del gol. Non si vedono però occasioni da rete vere e proprie, tanto che quando si entra negli ultimi cinque minuti del match il pareggio sembra accontentare sia il Pisa che il Venezia. All'87' però per i nerazzurri è fatale la seconda distrazione di tutto l'incontro: Piovesan appoggia in porta il gol vittoria dei 'Leoni', condannando il Pisa ad una sconfitta immeritata per quanto fatto vedere da entrambe le squadre.

Si mette perciò subito in salita il cammino dei ragazzi di mister Giannini, che sono chiamati a fare bottino pieno nella seconda giornata del Girone 4 per lasciare in vita le speranze di superare il primo turno. Nell'altra partita del raggruppamento i serbi del Partizan Belgrado hanno superato per 2-1 la Sampdoria, e si sono portati a in vetta insieme al Venezia. Per il Pisa sarà decisiva la gara di domani, mercoledì 14 marzo, sempre sul terreno del 'Comunale' di Altopascio, contro il Partizan (fischio d'inizio ore 20.30). Un risultato diverso dal pareggio quasi sicuramente certificherebbe l'eliminazione del Pisa dal torneo.

Il tabellino

Pisa -- Venezia 1-2

Pisa: Campani, Zaccagnini, Balduini (40' pt. Gemignani), Nencioni, Materazzi, Tascone (72' Biserni), Marconcini (82' Aliti), Onnis, Langella, Giani (72' Matteoni), Coratella (72' Pesci). All. Giannini

Venezia: Barlocco, Soldati, Cigagna, Santinon, Tagliapietra S., Strechie, Zennaro (79' Piovesan), Serena, Fasan (72' Mortati), Simeoni (59' Flora Pimenta), Rossi. All. Daniel

Reti: Reti: 45' +2 Giani (P); 46' Rossi (V), 87' Piovesan (V).