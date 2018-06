Trionfo Pisa Bocce nel master interregionale

E' stato successo per la giovane realtà pisana delle bocce: dopo il primo posto raggiunto nel circuito toscano, l'Asd Pisa Bocce trionfa anche nella finale interregionale del centro-italia, che ha visto confrontarsi i primi classificati dei circuiti della Toscana, dell'Emilia Romagna e del Lazio. La finale interregionale si è svolta proprio a Pisa, presso i campi da petanque del viale delle Piagge, organizzata dalla società guidata da Carlo Lazzeroni e dalla Federazione Italiana Bocce, con il patrocinio del Coni Toscano e del Comune di Pisa e vede trionfare Marco Sensi, giocatore perugino in forza da un anno nella compagine pisana.

Il trionfo rossocrociato è stato ottenuto dopo gare combattute con la selezione laziale particolarmente agguerrita e tecnicamente molto valida. Forti ed esperti i giocatori emiliani, dove la petanque è radicata da tempo. La mattina del 2 giugno si è svolta la gara singolare tra i migliori 4 rappresentanti delle tre regioni: la selezione toscana non sfigura affatto fin dalle prime battute. Marco Sensi, giocatore di punta della compagine pisana e fresco vincitore del circuito toscano parte un pò in sordina, arrivando secondo nella propria poule. Partono molto bene invece gli altri due pisani in gara: i giovanissimi Pietro Marranchelli e Samuele Franchi, che giocano con concentrazione e superano in scioltezza la propria poule, vincendola; sono però costretti a fermarsi ai quarti di finale, Pietro Marranchelli incontrando proprio il vincitore Marco Sensi, disputando un vero e proprio derby di casa, mentre Samuele Franchi si arrende contro il forte laziale Douam. Secondo posto finale per il giovane laziale Lorenzo Rocca e chiudono il podio altri due giocatori del Lazio (Douam e Rocca G.).

Nel pomeriggio si è svolto il torneo a coppie: tra le 12 formazioni migliori delle tre regioni del centro-Italia, a rappresentare la Toscana scendono in campo Marco Sensi e Samuele Franchi, tra i favoriti alla vittoria finale, Pietro Marranchelli/Carlo Lazzeroni e Antonio Del Carlo/Paolo Duè.

Sensi e Franchi vincono la loro poule e volano ai quarti di finale, come Marranchelli e Lazzeroni che riescono a raggiungere il secondo posto nella poule che vale l'accesso tra i migliori otto. Nei quarti di finale sono battuti dai laziali Douam e Rocca, mentre Sensi e Franchi iniziano un percorso di successi che li porta a trionfare, prima contro la forte coppia emiliana Stefani/Bocchi, e poi domare in una bellissima finale la forte coppia laziale formata Rocca Lorenzo e Gianfranco e riuscendo a bissare il titolo individuale, vincendo il titolo a coppie tra l'entusiasmo del pubblico locale formato dai molti soci e atleti di Pisa Bocce e da diversi spettatori incuriositi.

Il Master si chiude così con la Toscana (grazie a Pisa Bocce) che conquista 2 ori, il Lazio che mostra la propria qualità tecnica complessiva e porta a casa 2 argenti e 3 bronzi e l'Emilia Romagna che conclude la giornata con 1 bronzo.

Presenti Giuliano Pizzanelli e Paolo Ghelardi, vicepresidente della Federazione Bocce della Toscana. Arbitro della gara Andrea Lombardi, di Massa Carrara.

I giocatori

Marco Sensi, 41 anni, nato e cresciuto in Lussemburgo, dove ha scoperto e praticato la petanque ad ottimi livelli, giocando anche competizioni internazionali, da un anno è tesserato per Pisa Bocce e dopo aver vinto il circuito regionale e la finale interregionale si giocherà proprio questo week end in provincia di Cuneo il titolo di campione d'Italia di categoria D.

Samuele Franchi, 20 anni, riparbellino, da quattro anni gioca per i colori rossocrociati, è campione Pisa Bocce in carica ed è arrivato secondo al circuito regionale 2018, dimostrando una costante crescita tecnica e mentale. Insieme a Marco Sensi giocherà i campionati italiani a coppie, in programma a luglio.