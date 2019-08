Coppa Italia: ultimi preparativi in vista della sfida con il Bologna

Ultimi preparativi in casa nerazzurra in vista della sfida con il Bologna, in programma all’Arena Garibaldi domani sera, 18 agosto (calcio d’inizio alle ore 20.45). Nel pomeriggio di oggi la squadra si allenerà al Centro Sportivo di San Piero a Grado prima di iniziare il consueto ritiro pre gara. Prevista per domattina all’Arena una breve rifinitura a porte chiuse.

La sfida sarà valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia: gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari. La vincente si troverà poi di fronte al quarto turno, in programma mercoledì 4 dicembre, la vincente del match Udinese-Sud Tirol.