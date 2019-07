Pisa calcio a 5 femminile Figc, inizia un nuovo campionato: nuovo allenatore mister Paolo Vannini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ritorna a giocare nel campionato F.I.G.C. calcio a cinque il Pisa femminile. La squadra costruita dal Presidente Lattanzi si presenta ai nastri di partenza di un campionato sicuramente avvincente e pieno di sorprese. La squadra costruita sull’ossatura delle campionesse d’Italia CSI avranno innesti importanti provenienti dalla Serie A e non solo, ci sono molte trattative in essere. Sono previsti anche arrivi di straniere dal CV importante e determinate per una legittima aspirazione della squadra ai massimi vertici della categoria. Il Presidente Lattanzi , soddisfatto annuncia con impeto e determinazione che mai ha avuto una squadra così forte ma soprattutto una società con l’inserimento di dirigenti provenienti dal settore tendenti verso una costruzione di una società proiettata verso un futuro costellato di soddisfazioni. L’inserimento nello staff di una conselleur e mental coaching è la dimostrazione di una visione futuristica della squadra. Il nuovo allenatore sarà Paolo Vannini , ex secondo Serie A nella Futsal Florentia, diamante di un team che sicuramente darà filo da torcere a tutte le squadre impegnate . La presentazione del Mister avvenuta davanti al core business della squadra e dello Staff è stata fatta secondo tutti i crismi dell’ufficialità ma anche sono da notare le parole di ringraziamento dello stesso allenatore Vannini verso il suo ex boss “ Voglio ringraziare il mio mentore, tutore e maestro Maurizio Colella, tra i migliori tecnici attualmente in Italia per il calcio a 5 femminile. Con lui sono cresciuto come uomo, sportivo e la sua figura ma soprattutto i suoi insegnamenti mi accompagneranno per sempre e cercherò di trasmettere il suo messaggio positivo e sportivo alle mie giocatrici ma anche un grande grazie al tutto lo staff e le atlete della Futsal Florentia per tutto quello che mi hanno dato e che lo porterò sempre nel cuore visto che sono fiorentino” Il Presidente Lattanzi accogliendo nella famiglia del Pisa Calcio Femminile a 5 il nuovo Mister Paolo Vannini ha parole d’elogio per lui “ Paolo è una persona squisita dalla preparazione tecnica e sportiva eccellente ma soprattutto uno speciale lato umano, condizione sine qua non per far parte della nostra società, improntata sulla serietà, serenità, felicità, divertimento e rispetto dell’avversario ma soprattutto una famiglia, vera, di quelle che ti restano tatuate dentro il cuore, questa è la società che voglio portare avanti insieme con il mio nuovo staff e con Paolo Vannini sono sicuro di aver fatto la scelta giusta”. Conclude un Presidente consapevole del momento storico per il calcio femminile e la sua squadra che sta per iniziare.