Pisa S.C. 1909: buona vittoria dei nerazzurri nel test con il Cenaia, in attesa del mercato

Il Pisa liquida anche il Cenaia nella seconda 'sgambata' settimanale in preparazione della stagione 2018-2019, il cui inizio è previsto per il prossimo 16 settembre. I nerazzurri lo fanno però nel bel mezzo di una crisi di reparto, vista la carenza di effettivi a disposizione di Luca D'Angelo nel pacchetto arretrato. L'allenamento congiunto di ieri, mercoledì 29 agosto, contro il Tuttocuoio (terminato 3 a 0 con le reti di Cernigoi, Masucci e Moscardelli) ha lasciato in eredità al tecnico dello Sporting Club gli infortuni dei centrali Meroni e Brignani. L'ex Paganese ha rimediato un problema muscolare alla coscia, mentre il giocatore in prestito dal Bologna ha accusato una brutta distorsione alla caviglia sinistra. Entrambi molto probabilmente saranno costretti a saltare la prima partita di campionato.

In virtù di questi infortuni il Ds Roberto Gemmi sarà costretto domani, venerdì 31 agosto, a chiudere almeno un paio di colpi in entrata nell'ultimo giorno di mercato. In partenza, con le valigie in mano, Sabotic e Negro, ai quali si proverà a trovare una destinazione in extremis.

La partita

Luca D'Angelo schiera i suoi uomini con il consueto 3-5-2, concedendo una giornata di riposo a Gori. Tra i pali quindi Cardelli, con la linea a tre davanti a lui formata da Buschiazzo, Gucher (adattato per l'occorrenza al centro della retroguardia) e Galligani (proveniente dalla Berretti). Sulle fasce spingono Lisi e Cuppone, con Izzillo, Marin e Zammarini al centro del campo. In attacco la coppia costituita da Cernigoi e Marconi. I nerazzurri mettono in mostra un buon palleggio ed una discreta condizione atletica: in particolare i due mattatori della prima frazione sono ancora una volta Lisi e Zammarini. Dopo le ottime prestazioni in Coppa Italia, il numero 7 ed il numero 5 si ergono a protagonisti anche del primo tempo dell'allenamento congiunto con il Cenaia, avversario militante in Eccellenza.

Al 14' Lisi scende sulla fascia sinistra e serve con un preciso assist rasoterra Zammarini: il centrocampista dal centro dell'area non sbaglia e centra il bersaglio grosso. In attacco Marconi e Cernigoi si cercano con continuità con scambi insistiti e ravvicinati, ed il centravanti proveniente dall'Alessandria trova la marcatura personale al 34' sfruttando ancora il perfetto cross di Lisi. I nerazzurri rallentano leggermente i ritmi nei dieci minuti finali, e subiscono il gol del 2 a 1 del Cenaia al 45'.

A inizio secondo tempo Masucci subentra al posto di Izzillo e si schiera nell'insolita posizione di interno di metà campo accanto a Marin e Cuppone, anche lui accentrato da D'Angelo per l'inserimento di Maffei sulla fascia destra, al posto di Zammarini. In attacco spazio a Moscardelli accanto a Marconi, con D'Egidio nuovo guardiano della porta nerazzurra. Il Pisa procede al piccolo trotto, trovando però con facilità lo sfogo della manovra sugli esterni, in particolare con il solito Lisi, sempre ispirato e puntuale all'appuntamento con i suggerimenti dei compagni. D'Egidio rischia soltanto al 62' su una discesa sulla fascia destra degli avversari arancioverdi. Il cross al centro dell'area trova la difesa nerazzurra leggermente sbilanciata, ma l'attaccante avversario arriva leggermente in ritardo e non riesce a battere a rete.

Altri cambi per lo Sporting Club al 65', con Di Quinzio, Petrosino e ancora Cernigoi, rientrato in campo al posto di Marconi. Quattro minuti dopo i nerazzurri trovano il terzo gol della serata: Masucci è imbeccato col contagiri sul filo del fuorigioco, entra in area e di sinistro fulmina il portiere del Cenaia con una conclusione a mezza altezza. Neanche il tempo di mettere la palla in mezzo che Moscardelli serve il poker. Protagonisti ancora Masucci, che serve in campo aperto Lisi. L'esterno arriva sul fondo e di esterno destro serve al centro dell'area Moscardelli, che in tuffo di testa manda la palla a sbattere prima sul palo e poi in rete. Ancora Moscardelli protagonista al 76'. Il numero 9 apre un triangolo largo con Maffei sulla corsia destra: l'esterno arriva sul fondo e riconsegna la palla al suo capitano, che prende la mira e di destro trova ancora il palo più lontano della porta arancioverde: è il gol del 5 a 1.

A dieci minuti dalla fine lo Sporting Club colleziona anche un paio di legni in rapida sequenza. Prima è Moscardelli che centra la traversa dopo un pregevole controllo di petto al limite dell'area: il capitano si sposta la palla sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che supera il portiere ma trova la traservale della porta arancioverde. Pochi secondi dopo è Galligani, sugli sviluppi di un corner, che incorna a botta sicura a pochi metri dalla linea di porta, ma la palla incoccia sul palo. E all'84' Cernigoi porta il parziale sul 6-1 in contropiede, servito da Maffei davanti al portiere avversario. A tre dalla fine Di Quinzio recupera palla sulla trequarti avversaria e smarca Moscardelli: il numero 9 prende la mira e con un tocco di prima spedisce ancora la palla nell'angolo più lontano: 7-1 e tripletta personale per il 'Barba'.