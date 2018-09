Pisa S.C. 1909: esordio con il Cuneo anticipato a lunedì 17 settembre alle 20.45

Richiesta accolta dalla Lega Pro: il Pisa può anticipare l'esordio in campionato contro il Cuneo. La società di via Battisti, insieme al club piemontese, subito dopo aver appreso l'esito del sorteggio dei calendari (svoltosi ieri a Firenze), si è messa al lavoro per presentare una richiesta ufficiale di anticipo del match ai vertici della Serie C.

Originariamente il match era previsto per mercoledì 19 settembre, ma nerazzurri e biancorossi, di comune accordo, hanno ottenuto che la partita venga disputata con 48 ore di anticipo. I fari dell'Arena Garibaldi quindi si accenderanno sul debutto nel Girone A di Moscardelli e compagni: il fischio d'inizio è fissato per le 20.45 di lunedì 17 settembre (diretta su Raisport).

In corsa per due coppe

Come le grandi formazioni internazionali, anche il Pisa di mister D'Angelo è in corsa per due coppe, oltre al campionato. I nerazzurri infatti sono attesi dagli impegni nella Coppa Italia e nella Coppa Italia di Serie C. Nel primo caso si conoscevano già avversario, data e orario della sfida: il Pisa sfiderà il Novara al 'Piola', in Piemonte, mercoledì 5 dicembre alle ore 15 (diretta tv su Raisport). Ieri, a margine della compilazione dei calendari dei tre gironi della terza serie, si è proceduto anche al sorteggio degli abbinamenti della coppa di categoria. Il Pisa entrerà in scena al Secondo Turno, ospitando all'Arena i sardi dell'Arzachena. La sfida è in programma mercoledì 31 ottobre, con orario da stabilire.

Le maglie ufficiali regalate ai tifosi

La società nerazzurra ha reso nota anche una nuova iniziativa che verrà promossa per l'intera stagione. Dopo ogni gara casalinga due maglie da gioco indossate dai calciatori in campo saranno assegnate ad altrettanti fortunati tifosi presenti sugli spalti dell’Arena. Verrà effettuato un sorteggio tra tutti gli abbonati e un sorteggio tra gli spettatori che avranno acquistato il biglietto per la gara in oggetto e durante l’intervallo lo speaker dell’Arena comunicherà i nomi dei due fortunati, che poi saranno invitati presso sede di via Battisti per ritirare l'esclusiva maglia 'match-worn'.