Pisa - Cuneo: le probabili formazioni | Pazienza: "Il mercato ha migliorato la rosa. Dimostriamolo in campo"

Il Pisa torna all'Arena Garibaldi dopo il pareggio esterno di Viterbo per affrontare il Cuneo. La gara (24° turno del Girone A, domenica 4 febbraio, ore 18.30) arriva subito dopo la fine della sessione invernale del mercato, che ha di fatto rivoluzionato quelle che, dati alla mano, sono le seconde linee dell'organico. Come preannunciato dalla società, nessuno dei big in rosa è partito: l'impianto titolare che nelle ultime settimane ha dato sicurezze a mister Pazienza non è stato toccato. A questo Raffaele Ferrara e Giovanni Corrado hanno aggiunto innesti in grado di dare valide alternative qualitativamente importanti.

Rosa potenziata e migliorata

Mister Pazienza apre la conferenza stampa pre-gara con alcune considerazioni sul mercato appena concluso. "Sono soddisfatto pienamente per gli obiettivi che sono stati raggiunti, abbiamo alzato il livello qualitativo della rosa e aumentato il grado di competizione fra i ragazzi". Il tecnico nerazzurro si dice contento anche per la possibilità di poter sfruttare i nuovi innesti in vari ruoli, grazie alle loro capacità. "Sicuramente l'impianto di gioco non verrà snaturato, ma penso di poter dire che con il tempo ed il lavoro di inserimento nei meccanismi potremo proporre anche qualcosa di diverso".

Tutti gli elementi della rosa, compresi i nuovi arrivati, sono arruolabili per la gara di domani. "Qualcuno potrebbe anche iniziare dal primo minuto. Sono contento di avere questi dubbi. Probabilmente soltanto Petkovic ha ancora qualche problemino, ma valuteremo con calma". L'abbondanza all'interno dell'organico obbligherà, non soltanto domani, l'allenatore del Pisa ad alcune scelte difficili. "Non posso fare la scelta più semplice. Ad esempio a Viterbo ho lasciato fuori Di Quinzio, che ci aveva risolto la partita con il Monza, per inserire Maza. Ma sono rischi che devo prendere, perché devo dimostrare alla squadra di scegliere in base a delle idee tattiche precise, guardando al lavoro settimanale".

Occhi puntati poi sull'avversario: il Cuneo. "Nel passato abbiamo spesso sofferto con avversari che lottano per la salvezza. Dovremo dare molto per riuscire a vincerla. Non dimentichiamoci che loro contro squadre di alta classifica hanno fatto bene nelle ultime settimane, grazie al lavoro di mister Viali". Pazienza chiede ai suoi ragazzi la giusta intepretazione ed il corretto atteggiamento per battere i piemontesi: "Dobbiamo necessariamente migliorare di settimana in settimana. Il nostro percorso di crescita non può arrestarsi". Le dirette concorrenti dei nerazzurri per l'alta classifica avranno, domani, impegni sulla carta più complicati. "Chiedo spesso ai miei ragazzi di non guardare i risultati degli altri. Qualcuno ci riesce meglio di altri, ma credo che sia quasi impossibile non guardare alle prestazioni dei nostri avversari".

L'allenatore nerazzurro, a proposito delle sfidanti per i piani nobili della graduatoria, sottolinea il netto cambio di passo dell'Alessandria, che anche in sede di mercato di riparazione ha operato molti cambiamenti e correttivi sulla rosa. "Era oggettivamente strano vederli sul fondo della classifica".

Assenze importanti in casa biancorossa

La formazione piemontese arriva al match dell'Arena Garibaldi dopo il pareggio interno con la Giana Erminio di sei giorni fa. L'avvio del 2018 per i biancorossi non è stato dei migliori: gli uomini di mister Viali (arrivato in Piemonte a inizio dicembre) sono incappati in una pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Prato, ed hanno riacciuffato il pareggio in casa con la Giana soltanto allo scadere.

Il mercato di riparazione ha portato diversi volti nuovi nella rosa biancorossa, imputata fino alla sosta di essere eccessivamente giovane e, di conseguenze, poco abituata a partite dal grande peso specifico. Il pacchetto difensivo è costruito attorno all'esperienza di capitan Conrotto, con Cristini e Rosso che formano una diga di centrocampo dalla grande esperienza. Il peso dell'attacco poggia invece quasi esclusivamente sulle spalle del livornese Simone Dell'Agnello, autore fino ad ora di 8 reti. Si tratta di un bottino di tutto rispetto, sia dal punto di vista individuale che di squadra. Il Cuneo infatti, con sole 15 reti messe a segno, è la squadra con il peggior dato dell'intero girone. Il solo Dell'Agnello ha realizzato la metà dei gol complessivi piemontesi.

Il Cuneo attualmente si trova al terzultimo posto in classifica, con 21 lunghezze totalizzate in 23 partite, e cercherà di strappare dall'Arena Garibaldi un punticino che potrebbe valere oro nella corsa alla salvezza. Dovrà farlo però senza l'apporto di due elementi cardine dell'undici titolare. Saranno assenti infatti per infortunio il terzino Quitadamo ed il difensore Bertoldi, oltre al giovane attaccante Martino.

L'arbitro e alcune curiosità statistiche della partita

La sfida fra nerazzurri e biancorossi è stata affidata al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Per il giovane fischietto ligure si tratterà dell'esordio assoluto sul prato dell'Arena Garibaldi ed in una partita del Pisa.

Gli uomini di mister Pazienza arrivano alla sfida forti di una striscia positiva di quattro risultati: due vittorie interne contro Olbia e Monza, e altrettanti pareggi esterni sui campi di Siena e Viterbo. I numeri del match disegnano il più classico dei 'testa-coda', con i nerazzurri assoluti protagonisti dell'imperforabilità difensiva (12 gol al passivo), a fronte dei soli 15 messi a segno dal Cuneo. Conrotto e compagni però lontano dal 'Fratelli Paschiero' vantano un ruolino di marcia di tutto rispetto, fatto di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Anche il dato delle reti messe a segno migliora: ben 9 sulle 15 totali. Perciò i nerazzurri dovranno prestare molta attenzione ad un avversario che lontano dal Piemonte sa rendersi insidioso.

Non ci sono precedenti ufficiali in terra toscana fra le due squadre. Per la prima volta l'Arena Garibaldi ospiterà la sfida fra le due compagini, che si sono affrontate per la prima volta nella loro storia soltanto nella gara di andata. Il 24 settembre i nerazzurri - allora guidati da Gautieri - centrarono in Piemonte la prima vittoria esterna del loro campionato, grazie alla rete di De Vitis in apertura.

Le probabili formazioni

Pisa (4-2-3-1): Voltolini; Filippini, Carillo, Ingrosso, Birindelli; Gucher, De Vitis; Lisi, Masucci, Mannini; Eusepi. All. Pazienza

Cuneo (5-3-2): Stancampiano; Testoni, Di Filippo, Boni, Conrotto, Baschirotto, Cristini, Gerbaudo, Rosso; Dell'Agnello, Galuppini. All. Viali