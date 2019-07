Pisa S.C.: domenica 4 agosto amichevole con gli estoni del Flora Tallinn

Arriva anche l'ufficialità dell'amichevole internazionale in programma domenica 4 agosto. All'Arena Garibaldi, alle 20.45, il Pisa di Luca D'Angelo sfiderà il Flora Tallinn, formazione estone fondata nel 1990 che detiene il record di titoli nazionali vinti (11). Per l'occasione saranno aperti tutti i settori dello stadio nerazzurro e la prevendita dei biglietti partirà alle 10 di domani, mercoledì 31 luglio, sull'intero circuito Vivaticket. I tifosi nerazzurri potranno quindi acquistare il tagliando sia sul sito internet del rivenditore, sia nei punti vendita (compresi i Pisa Store di via Battisti e via Bianchi).

Questi nel dettaglio i prezzi per i vari settori.