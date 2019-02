Pisa - Gozzano: le probabili formazioni | Lisi si riprende la fascia, Gucher in cabina di regia

Seconda gara consecutiva all'Arena Garibaldi per il Pisa. Dopo l'emozionante vittoria di domenica 10 febbraio con la Pistoiese, gli uomini di Luca D'Angelo tornano a giocare sul campo di casa per sfidare il Gozzano: domenica 17 febbraio alle 14.30. Lo fanno con le gambe più riposate e le energie nervose più cariche rispetto alla matricola piemontese, che mercoledì 13 ha regolarmente disputato il turno infrasettimanale del Girone A, a differenza dei nerazzurri che sono stati fermati dalla Lega poiché, da calendario, avrebbero dovuto giocare in casa del Pro Piacenza. Come andrà a finire la faccenda del club emiliano? Nessuno ancora lo sa. Neanche nelle stanze dei vertici della Serie C e della Figc.

"La squadra vuole vincere"

Per un giocatore che rientra dalla squalifica, ce n'è un altro che salterà la partita di domani: torna a disposizione Francesco Lisi, ma non ci sarà Simone Benedetti, espulso con la Pistoiese e appiedato per un turno dal giudice sportivo. Oltre a lui mancherà anche Di Quinzio, costretto ad osservare il secondo turno di squalifica dopo il rosso di Alessandria. In mezzo al campo però è pienamente recuperato dall'attacco influenzale Gucher, che quindi potrà riprendere il suo posto di regista della manovra. La classifica in alto continua ad essere molto corta, e con un filotto di risultati importanti la squadra potrebbe scalare diverse posizioni. Per farlo occorrerà dare continuità alla vittoria ottenuta con la Pistoiese.

"Andremo ad affrontare una formazione che in trasferta fa molto bene", spiga D'Angelo. "In questo campionato tutte le partite sono complicate vista la posta in palio - continua - ma la squadra sta bene. Siamo fiduciosi in vista di domani". "Rispetto al girone d'andata il Gozzano è cresciuto, ed è molto pericoloso quando attacca". "Non sarà una partita semplice, come non lo è stata per nessuna delle formazioni che li hanno affrontati nelle scorse settimane", specifica il tecnico nerazzurro. "In questa settimana - prosegue - abbiamo avuto tempo per sperimentare sia la difesa a quattro che quella a tre. Ma gli errori commessi in campo sono sempre dovuti alla disattenzione, non a problematiche legate al modulo". "Sono tutti aspetti di cui dobbiamo fare tesoro per il prosieguo del campionato". "La squadra ha grande voglia di vincere - continua il tecnico - spesso questa grande voglia ci porta a fare anche più di quanto dovremmo o potremmo, e puntualmente veniamo puniti negli episodi decisivi. E' un dato che può essere migliorato con la preparazione".

Occhi sulla probabile formazione, con il rientro di Lisi in difesa che "lascia aperte due strade: può giocare Birindelli a destra con Lisi a sinistra, oppure il contrario". "Marconi oggi farà il primo allenamento intero con la squadra, e verrà con noi in panchina. Liotti dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima settimana", puntualizza il mister nerazzurro. "Dovremo essere bravi a sfruttare la grande qualità in fase offensiva che adesso abbiamo a disposizione - conclude - con l'obiettivo di sbagliare meno delle scorse settimane, ed essere maggiormente concreti nella manovra offensiva. Senza sbilanciarci troppo per non scoprire il fianco alle ripartenze avversarie". Al centro della difesa il partner di De Vitis verrà deciso solo al termine della rifinitura pomeridiana, con Brignani, Buschiazzo e Meroni a giocarsi il posto. "Brignani ha caratteristiche che si sposano peggio con quelle di De Vitis - sottolinea D'Angelo - c'è bisogno di un giocatore più bravo a marcare, e per questo motivo in questo periodo sta trovando meno spazio. Ma è un ragazzo di 19 anni che ha già giocato molto, e bene, e troverà sicuramente altro spazio nelle prossime settimane". In attacco invece spazio a Minesso dietro alle punte: "Può giocare anche come seconda punta o come esterno offensivo, ma lo vedo molto meglio nella posizione di trequartista".

In chiusura Luca D'Angelo si sofferma sul Pro Piacenza, reinserito in corsa nel campionato dopo aver saltato ben due mesi di gare ufficiali. "All'andata giocammo contro di loro quando erano primi in classifica. Adesso come si ripresentano in campo? Già questo basta a far pensare che la situazione è tragica. Spero soltanto che gli emiliani a questo punto riescano ad arrivare fino alla fine del campionato senza stravolgere ulteriormente la regolarità della stagione. Anche se ormai il danno è fatto. L'auspicio è che non vengano tolti punti a chi li ha fatti sul campo, come abbiamo fatto noi".

La matricola a caccia della salvezza

Per il Gozzano sarà un pomeriggio storico. Mai la società sarda, prima di questa stagione, aveva calcato i campi professionistici del calcio italiano. Di conseguenza, mai prima della sfida di domani i rossoblu avevano sfidato in una partita ufficiale all'Arena Garibaldi il Pisa. Il club piemontese si presenta alla gara con i galloni della matricola che può creare qualche grattacapo ai più quotati avversari. La formazione di mister Antonio Soda infatti, dopo un avvio di stagione complesso a causa della scarsa conoscenza della categoria, ha preso le misure con il campionato ed ha acquisito molta fiducia nei propri mezzi.

Il Gozzano generalmente si dispone con un 3-5-2 che lascia poco spazio all'inventiva e fa della praticità la sua peculiarità. Equilibrio fra i reparti, massima attenzione nel mantenimento delle distante e un'organizzazione che punta a trarre il massimo da ogni situazione di gioco. Si può dire che i piemontesi sono la classica 'squadra operaia' che sfrutta al massimo le armi a sua disposizione. Da tenere in grande considerazione le due punte schierate spesso titolari da mister Soda: Rolfini e Messias. Il primo, classe 1996, è una prima punta abile a fare a sportellate con i difensori per liberare gli spazi ai compagni di reparto e agli inserimenti dei centrocampisti. Il secondo è il talento migliore della squadra: brasiliano di 27 anni di proprietà del Crotone, Messias in stagione ha siglato 4 reti in campionato e una in Coppa Italia Serie C. Molto rapido nei movimenti e abile negli spazi stretti, è il classico numero 10 che può mettere in difficoltà la squadra avversaria giostrando su tutto il fronte offensivo. Ai piemontesi mancherà però il miglior realizzatore, finora, della stagione: Mattia Rolando, autore di 7 reti fino a gennaio prima di essere acquistato a titolo definitivo dall'Arezzo.

L'arbitro e alcune curiosità statistiche della partita

L'inedita sfida fra Pisa e Gozzano è stata affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza. Il fischietto brianzolo è alla prima stagione in Serie C e non ha mai incrociato i nerazzurri. Un precedente invece con i piemontesi nella terza giornata di campionato: al 'Piola' la sfida fra gli uomini di Soda e il Piacenza terminò con un pirotecnico 4-3 in favore degli ospiti.

Il Pisa finalmente ha interrotto la serie di risultati senza vittorie, giunta a sette. Dopo il successo con la Pistoiese, Moscardelli e compagni vanno a caccia del secondo sorriso di fila in campionato: un dato che manca dal 16 dicembre, quando con il blitz sul campo del Pontedera le vittorie consecutive arrivarono a tre (prima dello 0-2 sul campo dei granata, il Pisa aveva battuto 2-0 l'Arzachena e 3-1 la Juventus in trasferta). Il Gozzano ha vinto l'ultima partita il 6 febbraio contro l'Albinoleffe: erano gli ottavi di coppa, e la partita è stata decisa dalla rete di Rolfini. Il successo in campionato invece manca da un mese: dopo il 4-0 rifilato al Cuneo il 19 gennaio, i piemontesi hanno inanellato due sconfitte e due pareggi consecutivi con Lucchese e Pontedera.

La partita di andata al 'Piola' di Vercelli, unico precedente ufficiale fra i due club, venne risolto con due reti siglate da De Vitis (su rigore) nel primo tempo e Marconi (primo gol della sua esperienza in nerazzurro) nel finale. Poco prima dell'intervallo i padroni di casa fallirono anche un penalty con Rolando, ipnotizzato da Gori.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Buschiazzo, De Vitis, Birindelli; Verna, Gucher, Marin; Minesso; Moscardelli, Masucci. All. D'Angelo

Gozzano (3-5-2): Casadei; Mangraviti, Emiliano, Gigli; Evans, Graziano, Palazzolo, Gemelli, Petris; Rolfini, Messias. All. Soda