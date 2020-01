Pisa - Juve Stabia 1-1: le pagelle | Masucci anima e cuore; che ingenuità di Marconi

Amarezza

Gori 5.5: perfetto in tutte le palle che piovono dalle sue parti. L’unica sbavatura si concretizza nella punizione che porta al pareggio finale della Juve Stabia.

Lisi 6.5: un po’ in affanno nella spinta nel primo tempo, nella ripresa gioca da ala aggiunta, in costante proiezione offensiva.

Benedetti 7: lo spauracchio Forte rimane un fantasma. Lo annulla per tutta la partita.

De Vitis 7: perfetto sia in fase di impostazione che nelle letture difensive. Nei palloni alti e negli scambi palla a terra riesce a stoppare gli avversari con la testa alta.

Birindelli 6: agisce in costante proiezione offensiva fin dal primo tempo, però la misura di alcuni cross è da rivedere. (Dal 79’ Pisano sv).

Marin 6.5: lavora come un boscaiolo in mezzo al campo, accumulando legna preziosa. Taglia e cuce con continuità, sfoderando anche suggerimenti ‘di seta’ per i compagni.

Gucher 7: nel primo tempo gioca da regista aggiunto sul centrodestra, evidenziando tutte le sue qualità nel palleggio e nella rifinitura. Meriterebbe molta più fortuna nel bolide che si schianta all’incrocio dei pali.

Pinato 6.5: corre e stantuffa per tutta la partita, il centrosinistra della mediana nerazzurra potrebbe aver trovato il suo proprietario definitivo.

Soddimo 7: fino a che la benzina lo sostiene, gioca con un livello e una personalità da categoria superiore. (Dal 72’ Minesso 6: è difficile sostituire Soddimo sul piano della tecnica, ma il numero 11 entra con determinazione e concentrazione).

Masucci 7: generosità e finalmente anche fortuna nella conclusione verso la porta avversaria. Sblocca il match in un frangente che lascia pensare alla vittoria. Peccato.

Fabbro 6.5: svaria su tutto il fronte offensivo, nella prima parte del primo tempo è il nerazzurro più pericoloso. Porta effervescenza alla manovra. (Dal 60’ Marconi 4.5: torna in campo dopo quasi due mesi di stop per l’infortunio al menisco e lascia subito il segno con la sponda aerea che consente a Masucci di segnare il gol che sembra spalancare le porte della vittoria. L’ingenuità a partita finita però è da bollino rosso: anche se l’arbitro può aver interpretato male lo scontro con Troest, sono gesti che rischiano di mettere in difficoltà la squadra).

D’Angelo 6.5: la partita con la Juve Stabia riporta indietro l’orologio di un anno, quando il Pisa tornò in campo nel Girone A di Serie C contro il Siena dopo la pausa invernale. Quella prestazione fu scintillante, così come quella offerta da Gucher e compagni con i campani. Un anno fa la cavalcata partì proprio da quel 2-2: adesso, nel 2020, i nerazzurri hanno inanellato due pareggi che rappresentano la classica medaglia dalle due facce. Se il punto strappato al ‘Vigorito’ è da prendere come stella polare della personalità da mettere in ogni incontro, il pareggio con la Juve Stabia è il perfetto riassunto dell’ingenerosità del calcio e della durezza del campionato di Serie B. I nerazzurri meriterebbero di vincere con almeno un paio di reti di scarto, invece si ritrovano con un pugno di mosche per un’invenzione di un avversario a tempo quasi scaduto. La squadra sta ritrovando la brillantezza fisica e la spregiudicatezza delle prime giornate, però per viaggiare spedita verso il traguardo della salvezza deve interiorizzare e metabolizzare il prima possibile gli insegnamenti e gli ‘schiaffi’ ricevuti da gare come quella di oggi. Il percorso verso la permanenza in B pieno di insidie e trappole come quella tesa dalle Vespe campane.

Che fortuna!

Provedel 7, Ricci 5.5, Troest 4.5, Fazio 5.5, Vitiello 6, Calò 6, Addae 5 (dal 66' Izco 6), Mallamo 5.5, Bifulco 5.5 (dal 66' Rossi 5), Forte 5, Boateng 5 (dal 79' Di Gennaro 7). All. Caserta 5.5