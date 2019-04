Pisa - Juventus Under 23 senza la Curva Nord: "Non legittimiamo un'invenzione dei padroni del calcio"

Pisa - Juventus Under 23 di sabato 6 aprile si giocherà senza il cuore del tifo in Curva Nord. A darne comunicazione sono gli stessi rappresentanti dei gruppi organizzati che ogni settimana affollano il settore dedicato a Maurizio Alberti. Come era successo nella gara di andata in Piemonte, anche in vista della sfida di ritorno all'Arena Garibaldi gli ultras pisani rimangono fedeli all'idea di non entrare nello stadio e dare così attiva legittimazione, si legge nel comunicato diramato pochi minuti fa, a una "invenzione dei padroni del calcio".

"Noi siamo il Pisa - spiegano i tifosi nerazzurri - abbiamo giocato con la Juventus vera. Accettiamo di non poter calcare, per ora, quei palcoscenici". "Accettiamo a malincuore la Lega Pro, con tre tifosi ospiti, stadi fatiscenti o a volte assenti, sconfitte ingiuriose e delusioni cocenti", proseguono i gruppi organizzati della Curva Nord. Arriva poi la presa di posizione in merito alla partita valida per il 34° turno di campionato: "Con lo stesso amore e rispetto per il Pisa Sporting Club, non entreremo, e non lo vedremo giocare con un manipolo di mezze promesse e false speranze mandate a farsi le ossa contro la nostra maglia, storia e tradizione. Tante altre tifoserie si sono comportate allo stesso modo, ma a noi interessa poco. Resteremmo fuori anche se fossimo i soli di tutta la Lega Pro".

Gli ultras nerazzurri non intendono "barattare la loro integrità e coerenza con niente", e per questo motivo sabato rinunceranno a far sentire il loro incitamento dal cuore della Curva Nord. Una posizione, tengono a ribadirlo, che non è un diktat verso il resto del settore: "Libertà è anche scegliere di non andare. Non siamo schiavi, né servi di nessuno, tanto meno di questo calcio. Tutti ovviamente sono e saranno liberi di comportarsi diversamente da noi, e di entrare. Non facciamo inviti, non faremo pressioni". Però l'appuntamento rivolto a tutta la tifoseria è di presentarsi in massa alla partenza della squadra dalla sede del ritiro pre-partita per accompagnarla all'Arena: "Il ritrovo per tutti è alle ore 14.15 presso l'Hotel Plaza, per farci sentire e per accompagnare i ragazzi verso l'Arena con i nostri cori e i nostri colori".