Pisa - Monza 1-0 | Il Pisa festeggia il primo successo del 2018 con la zampata di Di Quinzio

Il Pisa torna in campo. Finalmente, verrebbe anche da dire, visto il turbine di polemiche, accuse, dubbi, paure in cui è stata avvolta la settimana di avvicinamento alla gara delle 14.30 contro il Monza. La questione della ristrutturazione dello stadio è ormai entrata irrimediabilmente nel cuore delle discussioni di tutta la città, e la palla che rotola sul prato verde ha perso il proprio ruolo centrale negli ultimi giorni.

La partita

Al netto di tutte le polemiche e dei dibattiti che si sono scatenati, però, i nerazzurri hanno l'obbligo di battere i brianzoli e continuare nella rincorsa – quanto meno – del secondo posto. Ieri, sabato 20 gennaio, sia il Siena che la Viterbese hanno vinto, dando un forte segnale alle altre concorrenti per la piazza d'onore. E anche allo stesso Livorno, che giocherà domani sera, 22 gennaio, sul campo della Lucchese.

Per centrare il primo successo del 2018 mister Pazienza opta per una formazione inedita in alcune zone del campo: su tutte la novità più sorprendente è il lancio di Voltolini fra i pali dal primo minuto, a causa di un acciacco fisico che obbliga Petkovic alla panchina. Confermato il pacchetto difensivo con Carillo e Ingrosso perni centrali. In mezzo al campo Gucher ed Izzillo detteranno i tempi della manovra, supportati sulle fasce da Di Quinzio e Mannini. In attacco ancora una conferma per la coppia Masucci - Negro, dopo la trasferta di Siena del 30 dicembre scorso. Ancora una panchina iniziale quindi per Eusepi, accanto al quale si siederà il neoarrivato Sainz Maza, che con tutta probabilità potrà trovare spazio a gara in corso. Pazienza schiera quindi il Pisa con l'ormai consueto 4-4-2 camaleontico, capace di trasformarsi in 4-2-3-1 in fase offensiva.

Nessuna sorpresa invece tra le fila del Monza, con mister Zaffaroni che conferma praticamente in blocco la squadra capace di centrare due vittorie consecutive nelle ultime due uscite del 2017.Da tenere d'occhio Giudici, D'Errico e Cori.

Il primo dato rilevante del match lo regalano gli spalti, con la Curva Nord e la Gradinata unite in uno striscione che lancia un monito chiaro sulla posizione della tifoseria sulla questione della ristrutturazione dello stadio.

Pronti-via, ed il Monza si fa subito vivo dalle parti di Voltolini. D'Errico al 2' è bravissimo a scappare dalla marcatura di Mannini con un gioco di prestigio el cerchio della metà campo. Il numero 10 dopo essere arrivato sul fondo smarca al limite Guidetti, che di destro manda la sfera a sibilare accanto al palo sinistro. I nerazzurri dopo questo primo brivido cercano di alzare il loro baricentro sul campo, ma è il Monza che continua a farsi vedere con continuità in attacco, anche se i due corner ravvicinati non mettono in difficoltà la retroguardia guidata da Ingrosso.

Intorno al quarto d'ora i padroni di casa aumentano i giri del motore, e al 18' gridano al calcio di rigore. Sul calcio d'angolo battuto da Negro, Carillo viene vistosamente strattonato in mezzo all'area. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi del penalty, ma sul conseguente cross di Birindelli arriva il vantaggio. Liverani sbaglia l'uscita, lasciando la palla alla disponibilità di Di Quinzio. Il numero 10 nerazzurro di prima intenzione calcia rasoterra, supera una selva di gambe e fa esplodere l'Arena.

La partita resta piacevole e giocata su buoni ritmi, con il Pisa che prova ad approfittare degli spazi lasciati dal Monza, che si spinge in avanti sfruttando gli esterni di centrocampo alla ricerca del pareggio. Mannini al 38' è costretto a spendere il giallo su un D'Errico indiavolato sulla fascia sinistra, che lo aveva saltato di netto con un tocco sotto verso l'area nerazzurra. Gucher di testa allontana il calcio di punizione seguente. Il numero 10 brianzolo è sicuramente l'elemento più pericoloso fra le fila avversarie nella prima frazione di gioco. Ma il Pisa va al riposo in meritato vantaggio: i nerazzurri dopo aver leggermente sofferto la partenza sprint degli ospiti, si sono assestati meglio in campo e non hanno concesso alcuna conclusione pericolosa in direzione di Voltolini.

Come nel primo tempo, anche la ripresa si apre con una conclusione pericolosa del Monza. Cogliati taglia il campo in diagonale al 46', e scarica a destra per Giudici. L'esterno controlla e prova il colpo a giro, ben respinto da Voltolini. I nerazzurri soffrono leggermente la pressione ospite: il Monza riesce a giocare con più continuità nella metà campo del Pisa, e obbliga spesso Ingrosso e Carillo al lancio lungo per scavalcare il centrocampo. Pazienza avverte il momento di difficoltà, e immette ossigeno e centimetri: fuori Mannini e Negro, dentro Eusepi e Sainz Maza.

Nonostante le sostituzioni il Pisa però non riesce a riprendere in mano il pallino del gioco, e si dispone con un sistema di gioco decisamente passivo, volto quasi esclusivamente a fare ostruzione alla manovra monzese. Non ne beneficiano il ritmo e lo spettacolo, dai toni di gran lunga più bassi rispetto al primo tempo. Ci pensano gli ospiti a scuotere l'Arena Garibaldi dal torpore: al 75' Giudici si esibisce in uno slalom speciale al limite dell'area e calcia a rete da ottima posizione, trovando la risposta sicura di un buon Voltolini. I nerazzurri non riescono ad alzare il baricentro, e continuano a subire la spinta lombarda. Gli ospiti non creano di fatto nessuna occasione da gol concreta, fatta salva la bordata dai 30 metri di Guidetti che sorvola la traversa pisana. Regna una grande confusione in campo, con D'Errico che guida la carica monzese: i suoi tagli dalla fascia sinistra verso l'interno creano la superiorità sulla trequarti offensiva, ma con l'uscita di Cori la formazione ospite ha perso centimetri preziosi in mezzo all'area.

I minuti di recupero sono vissuti dagli uomini di Pazienza tutti negli ultimi trenta metri. Il Monza però non riesce ad andare oltre ad un paio di cross sparacchiati in area di rigore più con la speranza che con la convinzione di trovare il pareggio. E al triplice fischio il Pisa può festeggiare una vittoria sofferta ma fondamentale nella corsa al secondo posto.

Il tabellino

Pisa - Monza 1-0

Pisa (4-4-2): Voltolini; Filippini, Carillo, Ingrosso, Birindelli (76' Lisuzzo); Di Quinzio, Gucher, Izzillo, Mannini (60' Sainz Maza); Negro (60' Eusepi), Masucci (83' De Vitis). All. Pazienza

Monza (4-4-2): Liverani; Carissoni, Riva, Caverzasi, Tentardini; D'Errico, Guidetti, Perini (69' Palesi), Giudici; Cori (60' Trainotti), Cogliati (69' Ponsat). All. Zaffaroni

Reti: 18' Di Quinzio (P)

Ammoniti: Mannini (P), Guidetti (M), Voltolini (P), Gucher (P)

Note: arbitro Daniele De Remigis; angoli 3-3 (2-2); recupero 1' e 4'