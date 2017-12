Pisa - Olbia 2-0 | I nerazzurri trovano due gol in apertura e si regalano tre punti per Natale

Inizia oggi, sabato 23 dicembre, la seconda parte del percorso iniziato dal Pisa ormai quattro mesi fa. Alle 14.30 i nerazzurri scendono in campo per sfidare l'Olbia (capace di imporre una sconfitta all'esordio alla compagine guidata allora da Carmine Gautieri) nella prima giornata del girone di ritorno. L'obiettivo è centrare una vittoria fondamentale per l'autostima e per la classifica. Quella con i sardi bianchi è infatti anche un match di cartello, visto che le due squadre sono separate soltanto da 5 punti in graduatoria: Pisa terzo a quota 32, galluresi quinti con 27 lunghezze.

Proprio oggi, infine, cade anche il primo anniversario della presidenza Corrado all’ombra della Torre: il 23 dicembre 2016 l'intera tifoseria si risvegliò ubriaca di gioia ed esausta per una trattativa infinita, obbligata dai continui rallentamenti e rimandi della famiglia Petroni. Ma dopo l'ultima folle notte di contrattazioni a Milano, finalmente la società poté passare di mano, e gli incubi della città lasciarono il posto a nuovi sogni.

La partita

Mister Pazienza propone l'ormai consueto 4-3-3 con gli interpreti del tridente offensivo vicini fra di loro, per sfruttare al meglio il gioco palla a terra. Occasione dal 1' per Negro, che dopo il gol con l'Arezzo due domenica fa ha così la possibilità di sfruttare la chance della maglia da titolare. Rispetto alla sconfitta contro gli amaranto cambiano ben due elementi in mezzo al campo: fuori De Vitis e Maltese (non convocato), dentro Izzillo e Di Quinzio. Ritorna infine Birindelli sulla corsia destra della difesa, consentendo a capitan Mannini di giocare 30 metri più avanti.

Mister Mereu invece non riserva alcuna sorpresa, schierando i suoi con il solito 4-3-1-2: l'unica differenza rispetto alla probabile formazione preventivata ieri è l'inserimento di Biancu al posto di Murgia dietro le due punte, Ragatzu e Ogunseye.

Pronti-via, ed il Pisa sblocca immediatamente la partita. Mannini si conquista un fallo laterale nei pressi della linea di fondo. Sulla battuta Birindelli scodella in mezzo, dove Negro viene dimenticato dalla difesa sarda: appostato sul dischetto del rigore il numero 29 controlla e con freddezza supera Aresti. Al 1' è già 1-0. Dopo il vantaggio la partita vive una fase di studio, in cui è l'equilibrio a regnare sovrano. Il Pisa gestisce il ritmo del match, cercando di addormentare il gioco; l'Olbia da par suo prova a creare qualche grattacapo alla difesa nerazzurra sfruttando la grande mobilità di Ragatzu, abile ad abbassarsi sulla linea della metà campo per giostrare la sfera. Bisogna arrivare al 18' per trovare la seconda emozione della partita. Biancu parte in percussione centrale e dai 20 metri scarica il destro verso la porta pisana: Petkovic si distende in vol e devia lontano dallo specchio. L'Olbia però è tutto qui, ed i nerazzurri vanno a nozze: al 25' aprono un altro filo di gas e raddoppiano, grazie ad un'azione fotocopia dell'1-0. Mannini arriva sul fondo a destra, mette la palla in mezzo ed Eusepi, nuovamente solo, ha tempo di prendere la mira e chiudere di piatto sul secondo palo.

I nerazzurri rischiano grosso al 39', quando Di Quinzio perde una palla sanguinosa in mezzo al campo, dando il via al contropiede avversario. E' bravissimo Ingrosso a chiudere in mezzo all'area sul suggerimento di Ogunseye per Ragatzu. Non succede poi più niente fino all'intervallo: il Pisa va meritatamente al riposo con il doppio vantaggio, avendo speso il minimo sindacale. Olbia troppo compassato in fase di impostazione del gioco.

Nel primo quarto d'ora della ripresa l'Olbia alza il baricentro, e riesce a schiacciare il Pisa nella propria metà campo spingendo con più convinzione sulle corsie laterali. Piovono alcuni cross in area, ma la difesa nerazzurra e Petkovic riescono ad allontanare la minaccia. La squadra di Pazienza fatica a scrollarsi dal torpore con cui è rientrata in campo, e non trova la giusta pericolosità nelle ripartenze concesse dai sardi. I galluresi però si scontrano ripetutamente sul muro del Pisa, e perdono via via di convinzione e intensità nella ricerca della rete che potrebbe riaprire il match. L'unica, vera, nota di colore del secondo tempo è quello che accade al minuto 86. Pazienza richiama in panchina Di Quinzio, per inserire in campo Christian Langella: un giovane centrocampista proveniente dalla Primavera e nato nel 2000, che quindi fa il suo esordio tra i professionisti a 18 anni ancora da compiere.

Dopo la brutta battuta d'arresto del 10 dicembre con l'Arezzo, gli uomini di Pazienza tornano a sorridere fra le mura amiche centrando una vittoria solida e convincente, che consente di iniziare il girone di ritorno con un virtuale +3 rispetto all'andata. E dopo il 'regalo' di Natale, il Pisa cercherà di chiudere al meglio anche il 2018, andando a fare visita al Siena sabato 30 dicembre (inizio ore 14.30), per lo scontro diretto che mette in palio il secondo posto.

Il tabellino

Pisa - Olbia 2-0

Pisa (4-4-2): Petkovic; Filppini, Carillo, Ingrosso, Birindelli (86' Zammarini); Izzillo (62' De Vitis), Gucher, Di Quinzio (86' Langella), Mannini (72' Lisuzzo); Eusepi, Negro (61' Cuppone). All. Pazienza

Olbia (4-3-1-2): Aresti; Cotali, Iotti, Leverbe, Pisano; Feola (77' Murgia), Muroni, Pennington (87' Arras); Biancu (62' Piredda); Ragatzu, Ogunseye. All. Mereu

Reti: 1' Negro (P), 25' Eusepi (P)

Ammoniti: Muroni (O)

Note: arbitro Luigi Carella; angoli 4-3 (2-1); recupero 0' e 4'