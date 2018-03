Pisa - Piacenza: le pagelle | Altra bocciatura totale per i nerazzurri

Bocciati tutti, senza appello. Il Pisa arresta la sua corsa ancora una volta fra le mura amiche, e rimanda l'appuntamento con la vittoria. Ormai è un mese che i nerazzurri non assaporano il gusto del successo, e a giudicare dall'atteggiamento e dalla prestazione vista quest'oggi in campo, sembra un traguardo molto lontano.

Troppa confusione

Voltolini 6: bravo e attento nelle pochissime sortite offensive degli avversari. Devia in corner due pericolose conclusioni di Morosini, il più attivo del Piacenza.

Filippini 6.5: gioca quasi l'intera partita in proezione offensiva. Indovina anche un maggior numero di cross nell'area avversaria rispetto alle ultime uscite. Gioca con esperienza e intelligenza in fase difensiva.

Sabotic 6.5 (il migliore): attento e puntuale sia nelle chiusure basse che in quelle alte. Stavolta non si perde neanche in sbavature in fase di impostazione, e negli ultimi minuti gioca stabilmente nella metà campo avversaria.

Lisuzzo 6: meno appariscente rispetto al compgno di reparto, ma ovviamente imprescindibile per l'equilibrio e la tenuta psicologica della squadra.

Birindelli 6: al pari dell'omologo sulla fascia opposta, anche il fluidificante destro si proietta stabilmente nella metà campo offensiva. (Dal 77' Mannini sv).

De Vitis 6: è innegabile che la mezzala nerazzurra benefici molto della nuova impostazione tattica. Libero da troppi compiti difensivi, l'ex Latina si sgancia con più convinzione a supporto della manovra nella metà campo avversaria. (Dal 77' Di Quinzio sv).

Gucher 5.5: più in difficoltà in mezzo al campo rispetto alla partita con l'Alessandria. L'austriaco soffre a tratti la muscolarità della mediana piacentina, e nel secondo tempo mostra qualche passaggio a vuoto di troppo.

Maltese 5: riesce nell'impresa di sbagliare quasi tutti i palloni toccati nel primo tempo. Nel secondo tempo con caparbietà e personalità riesce a migliorare parzialmente la sua prestazione. Ma nel complesso per il centrocampista si tratta di una prova decisamente insufficiente.

Negro 6: fino a che mister Pazienza lo lascia in campo, l'attaccante salentino riesce ad essere uno degli elementi più positivi e intraprendenti della squadra nerazzurra. Calcia un paio di punizioni che mettono in difficoltà la difesa del Piacenza. (Dal 62' Giannone 5.5: si presenta con un paio di accelerazioni e dribbling in velocità che lasciano ben sperare. Poi entra anche lui nel vortice di confusione della squadra e non incide).

Masucci 5.5: esce a inizio ripresa per un grave infortunio al ginocchio. Nel primo tempo appare troppo confusionario nelle giocate e confuso nelle idee. (Dal 51' Sainz Maza 4.5: semplicemente incommentabile la prova dello spagnolo. Fallisce tutto: approccio, idee, giocate, suggerimenti).

Ferrante 5.5: come gran parte della squadra, appare eccessivamente confuso nelle idee e nei suggerimeti ai compagni. Ha sulla testa l'occasione del vantaggio, ma la risposta di Fumagalli è strepitosa. (Dal 62' Eusepi 5.5: come il collega di reparto, anche il 'Re' impegna il portiere piacentino con un colpo di testa a botta sicura. Ci mette come sempre tanta grinta).

All. Pazienza 5.5: ormai l'ambiente è quasi completamente schierato contro di lui. I fischi e le critiche piovutegli addosso al termine della partita suonano come la fine degli appelli concessi dalla tifoseria. La sua squadra ha provato con ogni mezzo a portare a casa i tre punti, ma il problema più grande da risolvere non è sul campo, bensì nella mente dello spogliatoio. I limiti caratteriali dell'organico a sua disposizione sono ormai lampanti: sembra quasi mancara la voglia di vincere a tutti i costi. Ancora una volta il Pisa ha fallito una ghiottissima occasione per accorciare sul secondo posto. Una problematica che, in vista dei playoff, potrebbe dimostrarsi un ostacolo insormontabile.

Una boccata d'ossigeno

Fumagalli 7; Bini 5.5, Pergreffi 6, Silva 6; Masciangelo 6.5, Segre 6, Morosini 6.5, Della Latta 5.5, Castellana 5.5; Corazza 5 (dal 63' Franchi 6), Pesenti 6 (dal 75' Romero sv).

All. Franzini 6: il suo Piacenza è arrivato a Pisa con un po' di ruggine addosso, vista la prolungata e forzata sosta dal calcio giocato. Anche la fortuna non ha aiutato il tecnico piacentino nella preparazione del match, viste le numerose assenze in tutti i reparti. Il suo Piacenza è sceso in Toscana con l'intento di strappare almeno un punto, ed ha centrato l'obiettivo disputando una partita prettamente difensiva. Poche le sortite offensive, gestite con scarsa decisione e convinzione.