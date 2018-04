Pisa - Pontedera 3-1 | Nerazzurri stratosferici: granata annichiliti e tris servito

Che Pisa! Gli uomini di mister Petrone dimostrano di aver smaltito pienamente la delusione del 2-0 rimediato al 'Picchi', e conquistano una vittoria rotonda e meritata contro un Pontedera che alla vigilia si presentava come il peggior cliente da affrontare in questo momento. I granata infatti venivano da una serie positiva di sei gare, e coltivavano la concreta ambizione di fare un altro sgambetto ai cugini nerazzurri. Era infatti dal campionato di C2 del 1997-1998 che il Pisa non batteva fra le mura amiche il Pontedera: dopo era arrivato soltanto il successo in Serie D nel 2010, ma poi tra i professionisti i granata all'Arena Garibaldi erano sempre riusciti ad uscire imbattuti.

Non questa sera, grazie ad una prestazione totale di Lisi (per distacco il migliore in campo) e compagni che hanno letteralmente asfaltato per 93' gli avversari. Giocate, cattiveria agonistica, concentrazione e forza fisica. Il Pisa ha dato ampia dimostrazione di avere le armi per poter giocare da protagonista i prossimi playoff. Con questo piglio ogni traguardo è raggiungibile.

La partita

Subito un altro derby per mettersi alle spalle la delusione della supersfida al 'Picchi'. Si gioca l'anticipo della 36° giornata del Girone A di Serie C all'Arena Garibaldi: il Pisa di mister Mario Petrone è chiamato al pronto riscatto al cospetto di un Pontedera lanciatissimo, reduce da una striscia positiva di sei risultati e agganciato al treno dei playoff. Spareggi che i nerazzurri devono ancora conquistare nella migliore delle posizioni: il terzo posto finale passa inevitabilmente per una vittoria con i granata.

Come preannunciato in conferenza stampa ieri, il tecnico nerazzurro cambia tre undicesimi rispetto alla formazione titolare della gara di Livorno. Fuori Sabotic: è Ingrosso a fare coppia con Lisuzzo in mezzo alla difesa. In cabina di regia si rivede De Vitis a fianco di Gucher, con Maltese che tira il fiato dopo tre gare di fila dal primo minuto. In attacco, infine, la spalla di Eusepi è Gaetano Masucci. Mister Maraia invece è obbligato a disporre il suo Pontedera con un 3-5-1-1 privo di un vero e proprio centravanti: fuori Pinzauti, Maritato acciaccato in panchina, davanti si presentano Posocco e Grassi.

Pronti-via, e il Pisa si fa subito vedere dalle parti di Contini. Eusepi al 3' lavora un ottimo pallone sul fondo, servendo la sovrapposizione di Lisi. Lo spiovente dell'ala arriva dalla parte opposta, dove Di Quinzio addomestica per l'accorrente De Vitis, che di destro sfiora l'incrocio dei pali. Ancora Pisa al 7', con una doppia conclusione respinta da un superlativo Contini. Brindelli trova sul secondo palo Eusepi, che incrocia di testa: il portiere granata vola e smanaccia, si avventa sulla sfera Masucci, che in acrobazia esalta ancora i riflessi dell'estremo difensore ospite.

Le prime battute di gioco sono un monologo nerazzurro: al 16' Contini compie il terzo miracolo della serata. Masucci pesca sul secondo palo Lisi, che di testa appoggia dalla parte opposta per De Vitis: il centrocampista irrompe di gran carriera e batte a botta sicura con un rasoterra. L'Arena grida al gol, ma il portiere del Pontedera ha dei riflessi pazzeschi e toglie con il piede la palla dall'angolo basso. Si arriva al 20', e si assiste al quarto intervento portentoso di Contini. Mischia in area sul calcio d'angolo di Di Quinzio: Masucci si coordina in mezza rovesciata, ma il portiere ospite risponde ancora presente. Dove non arriva Contini, ci pensa la sfortuna. Al 23' Lisi entra in area e scarica un bolide 'terra-aria' che 'spacca' letteralmente l'incrocio dei pali: la palla viene respinta addirittura sui 30 metri.

Il Pontedera fatica tremendamente ad uscire dalla sua metà campo, sbagliando anche le uscite più semplici con la palla al piede. Al 28' Rossini si fa soffiare la palla da Masucci, che lancia in area Eusepi. Il centravanti protegge la palla e aspetta l'arrivo del compagno di reparto, che viene steso da dietro dal tentativo di recupero di Calcagni. Calcio di rigore: dal dischietto Eusepi sceglie la via centrale, e porta in vantaggio il Pisa. 1-0. I granata barcollano, sbandano e servono ai nerazzurri sul piatto d'argento la palla del raddoppio. Retropassaggio sbagliato al 32', e prateria davanti a Lisi. Il numero 11 ci pensa troppo, entra in area tutto solo e viene ipnotizzato da Contini, che piazza il quinto miracolo della sua personale partita. C'è ancora spazio per l'ultima occasione di marca nerazzurra prima dell'intervallo. Di Quinzio scodella in area una punizione dalla sinistra: la palla non viene allontanata, e in girata Gucher trova lo specchio e ancora una volta la parata sicura di Contini.

Il Pontedera rientra negli spogliatoi come un 'pugile suonato': stordito dalle folate continue del Pisa, ma ancora incredibilmente in piedi nonostante lo svantaggio grazie alle parate pazzesche del portiere granata. Gli uomini di Petrone mettono in archivio uno dei primi tempi migliori di tutta la stagione. Manovra fluida, intensa, ragionata e continua, capace di costruire ben cinque palle gol nitide. Pontedera praticamente non pervenuto.

Il Pisa rientra in campo con un ottimo piglio, e già al 49' costruisce l'ennesima palla gol. Masucci scatena in contropiede la corsa di Lisi a destra. L'esterno entra in area e serve a rimorchio proprio Masucci, che però arriva scoordinato sul pallone e spedisce in curva. Il Pontedera non sembra invece aver cambiato atteggiamento, e al 55' resta in dieci a causa di un intervento 'killer' di Rossini, che sulla trequarti colpisce Gucher volontariamente. Il signor Maggioni non ha esitazioni, ed estrae il secondo giallo ed il rosso in direzione del centrale.

La superiorità numerica apre delle vere e proprie voragini dietro la linea mediana del Pontedera, dove a turno Masucci, Di Quinzio e De Vitis si buttano per lanciare in campo aperto Eusepi e Lisi. Al 68' una triangolazione mette Eusepi in grado di servire al centro dell'area Di Quinzio: il numero 10 viene infastidito da Borri al momento del tiro, e sfuma questa ennesima occasione per gli uomini di Petrone. Il monologo nerazzurro non accenna ad interrompersi, e finalmente al 74' Masucci trova il raddoppio. Di Quinzio si allarga sulla sinistra, Filippini con il taglio sposta la difesa granata e il numero 26 corregge di tacco, in piena area di rigore, il cross del compagno. 2-0 e partita virtualmente in ghiaccio. I granata ormai hanno staccato la spina, e in campo resta soltanto il Pisa. All'83' si assiste alla decima sgroppata di Lisi sulla destra, che scherza Paolini e serve nell'area piccola Negro. L'attaccante scivola e da terra segna il gol del 3-0. Il gol di Raffini, al 91', in seguito ad una sfortunata deviazione di Birindelli, serve soltanto per gli almanacchi. La sfida termina con la rete della bandiera granata,

Il tabellino

Pisa - Pontedera 3-1

Pisa (4-4-2): Voltolini; Filippini, Ingrosso, Lisuzzo, Birindelli; Di Quinzio (78' Sainz Maza), De Vitis, Gucher (85' Izzillo), Lisi (85' Setola); Eusepi (75' Ferrante), Masucci (78' Negro). All. Petrone

Pontedera (3-5-1-1): Contini; Risaliti, Borri, Rossini; Corsinelli, Gargiulo (65' Paolini), Caponi, Calcagni, Tofanari (81' Maritato); Grassi (65' Raffini); Posocco. All. Maraia

Reti: 28' rig. Eusepi (Pi), 74' Masucci (Pi), 83' Negro (Pi), 93' Raffini (Po)

Ammoniti: Eusepi (Pi), Rossini (Po), Gucher (Pi)

Note: arbitro Lorenzo Maggioni; angoli 11-1 (6-0); recupero 2' e 3'; al 55' espulso Rossini (Po) per doppia ammonizione