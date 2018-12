Pisa - Pro Patria 0-2: le pagelle | Gori incolpevole sui gol, la squadra non reagisce ai colpi degli avversari

All'ottava partita casalinga della stagione è arrivata la prima sconfitta di fronte al pubblico dell'Arena Garibaldi. Il Pisa si congeda dai propri tifosi con una prestazione negativa, caratterizzata dalla reazione nettamente insufficiente dopo i due gol incassati da una Pro Patria scesa in Toscana con l'intenzione di non chiudersi a riccio e sfruttare tutte le proprie armi per strappare un risultato pesante. I nerazzurri interrompono così anche la striscia di tre vittorie consecutive che li aveva portati in soli sette giorni a ricucire lo strappo con la vetta della classifica.

Poche idee

Gori 6 (il migliore): il portierone nerazzurro è incolpevole sui due gol subiti. Addirittura va a pochi centimetri dal parare l'ennesimo rigore del suo campionato. Nel resto della partita svolge il consueto ruolo di spettatore non pagante.

Meroni 6: sicuramente è l'elemento più sicuro e attento della retroguardia nerazzurra. Mette la museruola ad un talento cristallino come Santana, e prova a suonare la carica con qualche anticipo degno di nota.

Masi 5.5: la sua partenza è da brividi con la leggerezza in disimpegno che gli costa un cartellino giallo. Commette qualche errore di troppo fase di impostazione, ma soprattutto va in difficoltà sui palloni alti.

Buschiazzo 5: il centrale uruguagio non ripete la splendida prova di Pontedera e naufraga di fronte alla rapidità di Mora. L'esterno bustocco prima lo costringe all'ammonizione, e poi lo supera con un 'sombrero' spettacolare nell'azione dello 0-2. (Dal 53' Birindelli 5.5: l'esterno destro viene gettato in campo per spingere e inondare di cross l'area bustocca. La seconda parte del compito richiestogli non è sufficiente).

Lisi 5.5: stavolta l'esterno tutto corsa ha le polveri bagnate. Va in difficoltà sui raddoppi di marcatura sistematici degli avversari, finendo per non incidere mai.

De Vitis 6: corre e si batte fino al triplice fischio, ma si capisce che è una giornata storta anche per lui quando calcia altissime due buone conclusioni dal limite dell'area.

Gucher 5.5: l'austriaco non ripete la splendida prova di Pontedera, anche perché non è supportato dai compagni. Cerca di aumentare i giri del motore nerazzurro, ma l'ispirazione non c'è. (Dal 62' Marin 5.5: viene gettato nella mischia per dare più dinamismo alla mediana nerazzurra, ma finisce per appiattirsi sulla prestazione globale della squadra).

Zammarini 5: non incide in fase offensiva, ed è sfortunato quando tocca con la mano il colpo di testa di un avversario in area di rigore, provocando il penalty dello 0-1. (Dal 53' Cuppone 5.5: D'Angelo spera di trovare in lui la scossa elettrica che ridia vigore alla squadra, ma il numero 11 non va oltre una buona azione personale sulla destra).

Di Quinzio 5.5: stavolta il numero 10 non riesce nelle magie viste nella scorsa settimana. Nel primo tempo si fa vedere di più, cala vistosamente alla distanza.

Moscardelli 5: mai pericoloso nell'area avversaria. Si mette in mostra soltanto per un paio di palloni ripuliti e gestiti sulla trequarti offensiva.

Marconi 5.5: per tutto il primo tempo si ritrova a fare la guerra praticamente da solo con la difesa avversaria. (Dal 53' Masucci 6: si piazza dietro a Moscardelli e con abnegazione e impegno prova a cucire il gioco fra l'attacco e il centrocampo).

All. D'Angelo 5.5: il suo Pisa compie un netto passo indietro rispetto alle prestazioni della scorsa settimana. Non tanto per il risultato, perché nel calcio è prevista anche la sconfitta se l'avversario si merita il successo. A non convincere nell'ultimo pomeriggio del 2018 trascorso all'Arena Garibaldi è il gioco e soprattutto la capacità di leggere le diverse fasi della gara. Se soprattutto al 'Mannucci' ai nerazzurri era stata riconosciuta una grande maturità nel saper gestire e controllare la spinta avversaria prima di piazzare i colpi del KO, stavolta i ruoli si sono invertiti e tutti i demeriti sono da ascrivere a Moscardelli e compagni. La Pro Patria ha giocato un'onesta partita, ma il Pisa ha fatto troppo poco. Già dopo i primi minuti di gioco i nerazzurri si sono fatti incartare dagli avversari, e sono stati incapaci di trovare delle alternative alle fonti di gioco schermate dai bustocchi. La sconfitta fa relativamente male a livello di classifica, e deve essere sfruttata per lavorare sugli errori e ripartire già il 26 dicembre in casa del Novara.

Organizzazione e cinismo

Tornaghi 6, Battistini 6.5, Zaro 6, Boffelli 6, Mora 7, Fietta 6.5, Bertoni 6 (dal 73' Gazo sv), Ghioldi 5.5 (dal 63' Pedone 6), Sanè 5.5 (dal 46' Galli 6), Santana 6.5 (dall'86' Lombardoni sv), Mastroianni 6.5 (dal 73' Gucci sv).

All. Javorcic 6.5: la sua Pro Patria non inventa calcio, ma gioca con l'organizzazione e la tranquillità di chi conosce alla perfezione pregi e limiti di ciascun componente della squadra. I bustocchi si presentano a Pisa con due linee davanti alla porta, e l'abilità di intromettersi in quasi tutte le linee di passaggio del Pisa. I tigrotti sfoderano una prestazione difensiva quasi perfetta, e riescono a colpire con freddezza e cinismo nelle uniche due occasioni in cui si presentano con pericolosità dalle parti di Gori. La striscia di imbattibilità è arrivata a sette partite, e la posizione nei playoff è ulteriormente consolidata.