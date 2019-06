Corsa: Pisa Road Runners sette volte sul podio ai campionati Fidal 10k di Prato

Doppio podio per le squadre maschile e femminile, secondo gruppo per numero di partecipanti e quattro podi individuali per il Pisa Road Runners ai campionati regionali Fidal Master di corsa su strada, sulla distanza dei 10mila metri. Tra le strade del centro storico di Prato, attraversate da oltre 600 partecipanti provenienti da tutta la regione, la squadra pisana si è distinta per i risultati ottenuti e per la passione dimostrata.

Sul secondo gradino del podio, dietro soltanto al GS Orecchiella Garfagnana, è salita la squadra femminile, consolidando i risultati degli anni scorsi che l’avevano già vista primeggiare (a Carrara nel 2014 e sempre a Prato nel 2016). Terze classificate le fiorentine de ‘il Fiorino’. In ambito maschile, la squadra del Pisa Road Runners ha conquistato un insperato terzo posto, prima volta nella sua storia, dietro solo alle potentissime GP Alpi Apuane e GS Orecchiella per una doppietta tutta garfagnina.

A livello individuale, secondo posto per Edoardo Bracci nella categoria M70 e tre medaglie di bronzo con Mirco Caleo nella categoria M55, Giusy Bari nella F40 e Franca Ferretti nella F60. Infine, meritata coppa per il secondo gruppo più numeroso: ben 67 gli atleti e le atlete del Pisa Road Runners alla partenza della gara.

"Il mio ringraziamento - commenta il presidente del PRRC Andrea Maggini - va a ogni singolo atleta in gara. Uomini e donne che con passione e dedizione riescono a ritagliarsi uno spazio per fare sport insieme agli altri. Il running è uno sport allo stesso tempo individuale e di squadra. Il Pisa Road Runners Club è tra i gruppi più ampi e in crescita ed eventi come quello di Prato ci riempiono di soddisfazione perché danno la misura della

qualità del lavoro svolto".





