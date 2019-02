Pisa Road Runners terzi ai campionati regionali di nuoto

Grande esordio della sezione nuoto Pisa Road Runners club ai campionati regionali FIN master di nuoto tenutisi a Colle Val d’Elsa (Siena) tra sabato 9 e domenica 10 febbraio. La società è riuscita a strappare il podio davanti a più storiche e titolate realtà della Regione. Da poche settimane, il team, fondato nel 2012, è affiliato alla Federazione Italiana Nuoto. Per numero di tesserati il gruppo si è presentato già inserito nella ‘fascia B’, che comprende società che hanno dai 20 ai 49 tesserati FIN ed il team, nonostante i 26 tesserati, si è presentato all’appuntamento con soli 15 atleti, in 37 gare, 7 delle quali staffette.

Come una squadra di fascia C avrebbe potuto vincere il titolo di squadra. Il coraggio è stato comunque premiato nei due giorni di sfide sulle varie specialità e distanze, maschili e femminili, da una pioggia di titoli, ben 10, e medaglie, 24 in tutto, individuali e staffette, che hanno poi posizionato la squadra, a sopresa, al terzo posto dietro le forti squadre di Prato e Firenze, sfiorando per pochi punti addirittura la seconda piazza.

"Un particolare ringraziamento - scrive la società - va a chi ha creduto nell’affiatatissimo team di nuoto che si prepara per tutta la settimana presso la piscina di Cisanello, a partire dai tecnici Marco Monaco e Fabiana Susini e nella società che ha confezionato una ‘casa’, di valori sportivi ed umani prima di tutto, foriera di tali soddisfazioni". Prossimi obiettivi: i campionati nazionali di Riccione ed i mondiali in Corea.

Oro (10 medaglie): Cipriano Luca 100 df (m50), Marchetti Francesco 100 df e nei 200 mx (m70), Bellini Dario 100 ds e 200 ds (m55), Taccini Sauro 100 ds e 200 ds (m70), Cecchi Giovanni 200 ds (m65), Rocchi Marlene 50ds (f35) e Marrati Nicola 50ds (m45).

Argento (7 medaglie): Sciammetta Salvatore 200 mx (m40), Parisi Vittoria 50 rn (f50), Cipriano Luca 200 df (m50), Cecchi Giovanni 50 ds (m65), staffetta 4x50 mx stile (Grassini, Parisi, Masiello, Cipriano), staffetta 4x50 sl maschile (Taccini, Cecchi, Sciammetta, Bellini), staffetta 4x50 mx femminile (Giusti, Parisi, Rocchi, Grassini).

Bronzi: Parisi Vittoria 100 rn (f50), Vannini Fabio 100 rn (m35), Rocchi Marlene 50 df (f35), Grassini Paola 50 sl (f50), Marrati Nicola 50 sl (m45), staffetta 4x50 mx mista (Taccini, Parisi, Marchetti, Grassini), staffetta 4x50 sl femminile (Giusti, Parisi, Grassini, Rocchi).

