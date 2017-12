Pisa - Robur Siena: le probabili formazioni | Pazienza: "La partita si presenta da sola, sarà importante la partenza"

E' tempo di big match per il Pisa, che chiude il 2017 con il botto. I nerazzurri domani, sabato 30 dicembre (ore 14.30), per la seconda partita del girone di ritorno fanno visita al Siena, attualmente al secondo posto in classifica con un punto in più. 36 lunghezze per i bianconeri, 35 per gli uomini di Pazienza. La sfida mette sul piatto molto più dei tre punti: chi dovesse vincere si potrà fregiare del titolo di inseguitore della lepre Livorno. Un successo nello scontro diretto infatti potrebbe dare la svolta decisiva al campionato di una delle due squadre: il Pisa si recherà al 'Franchi' proprio con questo obiettivo.

'Chiudere al meglio l'anno'

Mister Pazienza vuole chiudere al meglio il 2017, per poter lavorare al meglio durante la pausa di tre settimane che fermerà il campionato fino al 21 gennaio. "Il Siena è un'ottima squadra, che non si trova al secondo posto per caso. Hanno elementi che hanno calcato altri palcoscenici, perciò dovremo prestare attenzione sin dal primo minuto - ha commentato il tecnico nerazzurro - praticano un ottimo calcio, frizzante e dinamico: ci daranno pochi punti di riferimento, e per questo servirà il giusto attegiamento fin dall'inizio. Sarà una partita importante, che fa parte del percorso che abbiamo già iniziato domenica scorsa. In termini di classifica si presenta da sola, quindi il valore del match si trova automaticamente".

Tutti convocati tranne Maltese, che soffre ancora dell'infiammazione alla schiena: l'infortunio ne consiglia il riposo, anche in virtù della sosta che gli consentirà di lavorare in maniera accurata. Ancora in dubbio Giannone, che accusa ancora un risentimento al flessore della coscia. Chiusura di conferenza stampa dedicata da Pazienza alla prossima sessione di mercato. "Sono veramente soddisfatto della crescita di Negro. E' un elemento per noi veramente importante, potrebbe essere il primo acquisto reale di gennaio. Poi vedremo quali opportunità ci potranno essere nelle prossime settimane: lavoreremo di concerto con la dirigenza per prendere degli elementi mirati, che possono essere persone che già giocano in squadre di prima fascia, oppure in categoria superiore. Però parlarne adesso è prematuro: il mercato di gennaio è difficilissimo, e ci vuole pazienza e pianificazione".

Con tutta probabilità verrà confermata la formazione che sette giorni fa ha sconfitto l'Olbia, con l'unica variazione di De Vitis in mezzo al campo di nuovo dal primo minuto, al posto di Izzillo.

Rispetto del rivale e grande attesa

Anche a Siena si è vissuta una settimana frizzante in vista del match con i rivali nerazzurri. Seppur in tono minore, anche per i bianconeri quello con il Pisa è pur sempre un derby regionale, che nel lontano 2000 valeva la promozione diretta in cadetteria. La società bianconera ha apportato degli sconti sensibili ai biglietti per favorire la grande cornice di pubblico. Ed anche all'interno dello staff tecnico si respira un'aria diversa rispetto alle altre vigilie. "Sappiamo bene quanto sia importante questa gara – ha commentato il Dt bianconero Davide Vaira – i nerazzurri hanno un organico che è di primissimo livello, ma siamo lì a contenderci il secondo posto. Sarà una partita utile per misurare il nostro valore e le nostre ambizioni".

La Robur è effettivamente in un momento di forma ottimale: dopo la battuta d'arresto – per certi versi inaspettata – sul campo del Cuneo in uno dei due recuperi (2-0 per i piemontesi), gli uomini di mister Mignani sono andati a 'passeggiare' sul campo della Lucchese. 'Porta Elisa' sbancato con un perentorio 1-4, che ha messo in mostra ancora una volta le due armi più letali del Siena: la rapidità negli spazi e la capacità di ribaltare l'azione con veloci ripartenze. L'innesto dagli svincolati di Guberti ha dato una dimensione ancor più accentuata di questa peculiarità, garantendo ai bianconeri anche esperienza e sapienza tattica.

Il Siena si dispone generalmente con un 4-3-3 formato da elementi brevilinei e abili a proporsi in profondità. Sarà assente Emmausso in mezzo al campo: il giovane centrocampista sconterà con i nerazzurri la seconda giornata di squalifica. Per il resto sarà confermato l'impianto consueto, con il sempreverde Marotta a guidare l'attacco, supportato da Neglia e Guberti. In cabina di regia Cristiani, scortato da Vassallo e uno fra Gerli e Damian.

L'arbitro e alcune curiosità statistiche della partita

La sfida valida per il 20° turno di campionato è stata affidata al signor Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza. Il fischietto veneto è uno dei direttori di gara più esperti dell'intera categoria: questo per lui è infatti il quinto anno consecutivo nella CAN di Serie C. Proprio in virtù di questa lunga militanza l'arbitro vicentino ha già incrociato sia il Pisa che il Siena. Sono due i precedenti con i bianconeri: un pareggio in campionato ed una vittoria in coppa. Tre le direzioni di gara con i nerazzurri: due vittorie nel campionato 2015-2016, ed il pareggio a reti bianche di Monza in questa stagione (10 settembre).

Robur Siena e Pisa giungono all'appuntamento separate da un punto e da una partita. I bianconeri infatti hanno ottenuto 36 lunghezze disputando 18 partite a fronte delle 19 giocate da Lisuzzo e compagni. Gli uomini di mister Mignani devono ancora recuperare la trasferta sul campo del Piacenza, rinviata a inizio dicembre a causa della nevicata caduta in Emilia Romagna. Nel complesso però il cammino delle due compagini è stato molto simile: pressoché identico il numero di gol segnati (25 quelli del Siena, 24 del Pisa), più ballerina la retroguardia senese (17 reti al passivo) rispetto a quella pisana (12). Proprio questo dato giustifica e rispecchia anche il numero di partite vinte dalle due squadre: sono 11 le vittorie bianconere, a fronte di 4 sconfitte; 9 i successi nerazzurri, a fronte però di ben 8 pareggi. Marotta e compagni si esprimono meglio in trasferta, poiché vanno in difficoltà quando sono obbligati a fare la partita. Non sono un caso le 3 sconfitte interne finora accusate, che lasciano ben sperare il Pisa.

La prima sfida fra le due società in terra senese risale al campionato di Prima Divisione della stagione 1932-1933: il Siena si impose con il punteggio di 2-1. L'anno dopo i padroni di casa concessero il bis, rifilando un pirotecnico 3-2 ai nerazzurri. Dal 1938 al 1947 la partita venne giocata in Serie B: due vittorie del Pisa, tre del Siena e tre pareggi il bilancio parziale. Dopo questa parentesi Siena e Pisa si sono sempre affrontati nel torneo di Serie C. Epocale la battaglia combattuta punto a punto dalle due compagini nella stagione 1999-2000, deciso a favore dei bianconeri soltanto alla penultima giornata. Il 19 dicembre 1999 il 'Franchi' ospitò l'andata dello scontro al vertice, che venne risolto al 93' da un colpo di testa del difensore bianconero Voria dopo una gara nervosa e maschia. L'ultimo precedente fra le due squadre risale al 24 marzo 2016: il Pisa di Gattuso impattò 0-0. Il bilancio totale parla di 25 precedenti, disputati per lo più in Serie C (11 match). Lo stadio senese è storicamente ostico per i nerazzurri, che hanno firmato soltanto 4 blitz, l'ultimo il 7 novembre 1976. Sono invece 9 le vittorie bianconere, a fronte di 12 pareggi.

Nella gara di andata, giocata il 3 settembre, davanti agli oltre 7500 dell'Arena Garibaldi il Siena mise in grave imbarazzo il Pisa, costringendolo ad una partita integralmente di rimessa. Strepitosa in particolare la prestazione di Marotta, capace da solo di tenere in costante apprensione la difesa guidata da Lisuzzo. In quell’occasione arrivarono i primi fischi verso la gestione Gautieri

Le probabili formazioni

Robur Siena (4-3-3): Pane; Iapichino, Sbraga, D'Ambrosio, Rondanini; Vassallo, Cristiani, Damian; Guberti, Marotta, Neglia. All. Mignani

Pisa (4-4-2): Petkovic; Filippini, Carillo, Ingrosso, Birindelli; Di Quinzio, De Vitisi, Gucher, Mannini; Negro, Eusepi. All. Pazienza