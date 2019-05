Pisa S.C.: il prossimo avversario dei playoff si chiama Arezzo

Passata la sbornia di euforia di ieri sera, è già tempo di programmare le prossime due tappe nel cammino dei playoff per il Pisa. Eliminata la Carrarese con pieno merito, adesso i nerazzurri devono concentrarsi sul Secondo Turno Nazionale degli spareggi di Serie C. Nella sede della Lega Pro a Firenze si sono riunite le otto società rimaste in corsa per gli ultimi due posti che valgono la promozione in B: le quattro teste di serie (Pisa, Triestina, Piacenza e Trapani) sono state assegnate per sorteggio alle rispettive sfidanti.

L'urna ha riservato agli uomini di D'Angelo l'incrocio con l'Arezzo, approdato ai quarti di finale dei playoff dopo aver superato il Novara nel Secondo Turno Preliminare (pareggio per 2-2 e passaggio al turno successivo in virtù del miglior piazzamento in classifica) e la Viterbese nel Primo Turno Nazionale. Gli amaranto sono stati una delle sorprese del Girone A di Serie C, capaci di chiudere la stagione regolare senza sconfitte fra le mura amiche. Il Pisa contro gli amaranto è chiamato a sfatare un tabù: nelle due partite di stagione regolare non è riuscito a segnare neanche un gol agli uomini di Dal Canto. L'andata verrà disputata mercoledì 29 maggio al 'Città di Arezzo' (ore 20.30) e il ritorno si giocherà domenica 2 giugno all'Arena Garibaldi (ore 20.30). Nel pomeriggio la società nerazzurra comunicherà gli orari definitivi dei due match e le modalità di acquisto dei tagliandi di entrambe le partite.

Gli incroci del Secondo Turno Nazionale

Questo il programma completo degli incroci del Secondo Turno Nazionale:

Arezzo - Pisa

Feralpisalò - Triestina

Imolese - Piacenza

Catania - Trapani

Gli incroci delle semifinali

Dopo il sorteggio del Secondo Turno, nella sede della Lega Pro si è completato il tabellone dei sorteggi con gli incroci che portanno verificarsi in semifinale. Queste due partite saranno anche le ultime poiché a centrare la promozione in Serie B saranno due squadre: non verrà quindi disputata la finalissima. Le due semifinali verranno giocate in due giorni diversi: l'andata è fissata per l'8 e 9 giugno, il ritorno per il 15 e 16 giugno.

Questi gli incroci stabiliti dall'urna:

Vincente Arezzo - Pisa/ Vincente Feralpisalò - Triestina (9 e 16 giugno)

Vicente Catania - Trapani/Vincente Imolese - Piacenza (8 e 15 giugno)

C'è però una specifica importante da sottolineare. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero passare il turno e approdare in finale contro la Triestina, le date delle due gare subirebbero una modifica. Il 'Rocco', l'impianto alabardato, sarà uno degli stadi che ospiterà gli Europei di calcio Under 21, perciò la doppia sfida verrebbe anticipata: andata a Pisa il 5 giugno e ritorno a Trieste il 9. Il programma invece non subirebbe modifiche nel caso in cui la sfidante fosse la Feralpisalò: andata all'Arena il 9 e ritorno al 'Turina' il 16.