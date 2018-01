Pisa SC 1909: i nerazzurri e la coppa della vittoria ritrovata

Un nuovo, per ordine di arrivo, trofeo fa bella mostra di sé nella nuova sede del Pisa Sporting Club 1909, presso i locali della Sesta Porta in via Battisti, in pieno centro cittadino. Si tratta del trofeo simboleggiante il trionfo nei playoff disputati al termine della stagione 2015-2016, che decretarono la promozione della formazione allenata da Gennaro Gattuso in Serie B.

La storia della coppa ritrovata

Che il alto sportivo fosse l'unico aspetto positivo della gestione societaria da parte della famiglia Petroni e del direttore Fabrizio Lucchesi è ormai cosa nota a tutti. E che l'aria che si respira intorno ai colori nerazzurri sia del tutto cambiata dall'avvento della presidenza Corrado è altrettanto incontrovertibile. Non dal punto di vista sportivo, ambito sul quale tutti hanno la possibilità e la facoltà di esprimere il proprio pensiero. Bensì dal punto di vista amministrativo, finanziario e umano. Finalmente la città di Pisa può riconoscere nelle azioni e nella programmazione della società del manager piemontese d'origine una professionalità ed una coerenza che da troppo tempo erano lontane dai colori nerazzurri.

L'ultimo capitolo che va ad aggiungersi alla lunga serie di operazioni condotte da Giuseppe Corrado per normalizzare e stabilizzare la situazione dello Sporting Club è la ricucitura dei rapporti con la ditta Batini Premiazioni Sportive. L'azienda pisana vantava dei crediti verso il club, tanto da essersi rivalsa 'bloccando' la riconsegna della coppa ricevuta dalla Lega Professionisti di Serie C in occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie B dopo la vittoria della finale playoff contro il Foggia, nel giugno 2016. La mala gestione della dirigenza di allora aveva definitivamente incrinato i rapporti anche con la ditta, la quale era stata incaricata di riparare il trofeo, rimasto danneggiato nel corso delle celebrazioni. Questo servizio non era mai stato pagato dai creditori di allora, e la coppa per tutto questo tempo è rimasta nei magazzini dell'azienda. Grazie ai ritrovati buoni rapporti con la nuova società, però, la situazione è rientrata nella normalità. E la coppa è stata restituita ai legittimi proprietari.

E così adesso la nuova casa del Pisa Sporting Club 1909 può esibire l'ultimo, importante trofeo conquistato nella sua ultracentenaria storia. L'ennesimo (piccolo, ma decisamente significativo) riscatto della presidenza Corrado rispetto al più recente passato.