Pisa S.C. 1909: inaugurata ufficialmente la nuova sede nerazzurra

Il Pisa Sporting Club 1909 si tira a lucido e presenta ufficialmente la sua nuova casa alla città. Interni curati in ogni dettaglio, nei quali anche dal singolo particolare si respira 'pisanità' e orgoglio nerazzurro. L'allestimento è stato curato dalla società in sinergia con l'azienda pisana Campano ed i volontari dell'Associazione Cento, che hanno impreziosito la nuova sede con dei cimeli dall'alto valore storico ed affettivo.

Alla cerimonia sono intervenute anche due cariche cittadine: l'assessore Serfogli ed il sindaco Filippeschi. Proprio il primo cittadino nei brevi saluti di rito che hanno preceduto il taglio del nastro ha voluto ricordare "il lavoro sinergico messo in campo tra l'amministrazione e la dirigenza nerazzurra per rendere realtà la soluzione della sede nei locali della Sesta Porta". "Il comune ha sempre voluto dare un'immagine di coerenza e trasparenza - ha concluso Filippeschi - nei confronti della società Pisa Sporting Club c'è rispetto e fiducia, su tutti i temi. Sono veramente felice di poter presenziare quest'oggi ad un altro 'primo giorno' della dirigenza nella nostra città".

Gli ha fatto eco il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado, che fra lo scaramantico ed il pragmatico ha voluto sottolineare come "quello oggi segni l'avvio formale dei lavori nella nuova sede. Ma la nostra ambizione, in base al progetto che abbiamo in mente e che tutti conoscono, è quello di poterci poi trasferire nuovamente in un altro posto". Il rimando alla questione dello stadio è palese, proprio nell'immediata vigilia dell'assemblea organizzata dai gruppi organizzati della Curva Nord per affrontare il tema. L'incontro avverrà questa sera, 1 febbraio, a partire dalle 21 presso la stazione Leopolda. "A breve approfondiremo e cercheremo di mettere nero su bianco anche l'idea dell'apertura di un nuovo Pisa Point sempre qui, alla Sesta Porta - ha chiuso Corrado, prima di tagliare il nastro - perché vogliamo che questa sia a tutti gli effetti la casa del Pisa e dei suoi tifosi".

Il presidente ha infine racchiuso il momento con uno slogan che la dice lunga sulla volontà sua e del suo staff di far crescere e rafforzare il progetto nerazzurro: "Possiamo dire che oggi è un nuovo primo giorno del resto della nostra vita qua a Pisa".