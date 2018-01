Pisa S.C. 1909, altro colpo Under in difesa: arriva Andrea Cagnano

Il Pisa ha definitivamente rotto gli indugi, e nell'ultimo giorno del mercato invernale annuncia un nuovo arrivo dopo l'ufficializzazione di Carmine Setola. Si tratta di un altro terzino Under, proveniente dall'Inter: è Andrea Cagnano, classe 1998.

Anch'egli mancino naturale come il collega di reparto annunciato in mattinata, ha meno dimestichezza con il piede debole, e per questo viene inserito nell'organico a tutti gli effetti come la prima alternativa di Lorenzo Filippini. Cagnano è creciuto calcisticamente nel settore giovanile interista, con cui ha vinto da titolare anche un campionato Primavera. Nella scorsa estate è stato girato in prestito dal club meneghino al Santarcangelo, formazione militante nel Girone B si Serie C.

Con la formazione romagnola ha collezionato 15 gettoni totali, di cui 13 in campionato e 2 in Coppa Italia di categoria. Partito titolare in 11 occasioni, Cagnano giunge a Pisa così con una condizione ottimale e la possibilità di mettersi in gioco sin da subito per un posto nella formazione titolare.