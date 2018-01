Pisa S.C. 1909, terzo colpo del giorno: il centrocampista Francesco Lisi

Terzo colpo in entrata di giornata per il Pisa Sporting Club 1909. Grazie alla decisione di Giovanni Corrado e Raffaele Ferrara, la squadra nerazzurra accoglie fra le sue fila il centrocampista mancino Francesco Lisi. Romano, classe 1989, il giocatore arriva a Pisa dalla Juve Stabia a titolo definitivo.

L'affare, a onor del vero, era stato definito già qualche giorno fa. La società campana aveva accettato di lasciar partire il ragazzo al termine naturale del vincolo che lo legava ai colori gialloblu, il prossimo 30 giugno. Ma per le 'vespe' di Castellammare di Stabia si sono aperte alcune buone opzioni di mercato nella finestra invernale, e così la dirigenza campana ha preferito monetizzare il trasferimento nel mese di gennaio.

Francesco Lisi è un giocatore abile a giocare sul suo piede forte, il sinistro, e predilige la zona che va dalla metà campo in su. La rosa nerazzurra quindi si arricchisce di un ulteriore elemento offensivo, a conferma del fatto che l'organico a disposizione di mister Pazienza necessita di rinforzi di spessore per facilitare la ricerca del gol. Lisi era arrivato a Castellammare nell'inverno del 2016, ed in maglia gialloblu ha collezionato in totale 71 presenze in campionato, impreziosite da 13 reti e 12 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza, dopo aver esordito tra i professionisti con la società emiliana ha giocato anche nel Como e nel Rimini.

Lisi è un il classico elemento in grado di incidere nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1, i due moduli sui quali Pazienza vuole impostare il girone di ritorno del Pisa. Il suo arrivo va ad ampliare la batteria di giocatori offensivi a disposizione del tecnico, alzando finalmente la concorrenza in posizioni nevralgiche del campo. L'ex mediano del Napoli così vede sicuramente soddisfatta la sua richiesta, espressa più volte nel corso del mese di dicembre.