Chiude il calciomercato invernale: al Pisa un nuovo portiere

Fine delle trattative. Il calciomercato invernale è un capitolo chiuso, e da oggi fino al termine dei playoff il campionato di Serie C non vivrà pause né soste. Una lunga corsa verso il traguardo finale, in attesa che i vertici del calcio decidano una volta per tutte il destino delle società economicamente in bilico e le modalità delle promozioni in B e delle retrocessioni in Serie D.

Il Pisa Sporting Club ha concluso la sessione di riparazione con una giornata prettamente dedicata allo sfoltimento della rosa. Il duo Gemmi - Corrado ha trovato l'accordo per l'immediato futuro di Daniele Cardelli: il portiere va a giocare con continuità al Cuneo (stesso girone dei nerazzurri) con la formula del prestito secco. Prestito, però con la clausola del diritto di riscatto, anche per Roberto Zammarini. Il centrocampista classe '96 sembrava destinato alla Salernitana in Serie B. La società campana invece si è tirata indietro quando la trattativa sembrava ormai alle battute finali, e quindi l'ex Mantova non è andato a giocare in cadetteria ma ha cambiato girone. Per lui la seconda parte della stagione sarà in neroverde: il Pordenone ha presentato l'offerta più allettante, e quindi il giocatore torna in Friuli a distanza di un anno. Nel gennaio del 2018 infatti Zammarini aveva percorso la stessa strada, rivelandosi uno dei migliori elementi del Girone B nel girone di ritorno.

La terza partenza dell'ultimo giorno di mercato è stata quella di Ingrosso. Il difensore era in prestito ad Ascoli: non avendo mai messo piede in campo con i marchigiani, il giocatore è tornato formalmente al Pisa per poi essere nuovamente girato in prestito al Foggia. L'unica operazione in entrata infine è stata l'acquisto a titolo definitivo del portiere Matteo Kucich. Classe '98, l'estremo difensore va ad ingrossare le fila dei giocatori Under: cresciuto nelle settore giovanile dell'Udinese, ha giocato poi nella formazione Primavera del Frosinone. La prima esperienza in un campionato 'vero' è stata con la maglia del Rieti nella stagione 2016-2017 in Serie D (35 presenze complessive), e l'anno dopo è passato al Como (38 presenze, in Serie D). Quest'anno in estate è stato acquistato dal Trapani, nel Girone C di Serie C: con la squadra siciliana è sceso in campo soltanto una volta, nella Coppa Italia di Serie C.

Complessivamente, quindi, gli arrivi sono stati sei: Gamarra, Verna, Minesso, Pesenti, Benedetti, Kucich. Le cessioni altrettante, anche se Ingrosso ovviamente non ha mai fatto parte della rosa nerazzurra: oltre al difensore, anche Cardelli, Cernigoi, Cuppone, Maffei e Zammarini.

La rosa

Questa la rosa a disposizione di mister D'Angelo, suddivisa per ruolo e con l'indicazione della categoria Under (U) o Over (O).