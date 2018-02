Pisa S.C. 1909: ufficializzate le date dell'ultima parte del campionato

Il cammino del Pisa Sporting Club è definitivamente tracciato. La Lega Italiana Calcio Professionistico infatti ha appena ufficializzato anche le date e gli orari delle ultime gare che condurranno al termine della regular season del Girone A di Serie C. Delle 11 partite che restano da giocare, Negro e compagni ne giocheranno 6 all'Arena Garibaldi, a partire dal 'derby del Foro' di domenica 25 febbraio (ore 14.30).

L'attesissimo derby di ritorno con il Livorno, che potrebbe decretare anche molte dell'esito finale della corsa al primo posto, è in programma per sabato 14 aprile all'Armando Picchi, con fischio d'inizio alle 14.30. La curiosità è la partita di giovedì 29 marzo (ore 18.30) a Gorgonzola, sul campo della Giana Erminio: la Lega ha preferito evitare di inserire gare ufficiali in concomitanza con il venerdì santo di Pasqua, anticipando così tutte le gare di 24 ore. Il turno infrasettimanale, infine, verrà giocato a Pistoia martedì 20 marzo (ore 20.30).

Ecco il programma completo:

27° giornata: Pisa-Lucchese (domenica 25 febbraio, ore 14.30)

28° giornata: Gavorrano-Pisa (sabato 3 marzo, ore 14.30 - neutro di Grosseto)

29° giornata: Pisa-Alessandria (sabato 10 marzo, ore 16.30)

30° giornata: Pisa-Piacenza (sabato 17 marzo, ore 16.30)

31° giornata: Pistoiese-Pisa (martedì 20 marzo, ore 20.30)

32° giornata: Pisa-Carrarese (sabato 24 marzo, ore 20.30)

33° giornata: Giana Erminio-Pisa (giovedì 29 marzo, ore 18.30)

34° giornata: Pisa-Pro Piacenza (sabato 7 aprile, ore 18.30)

35° giornata: Livorno-Pisa (sabato 14 aprile, ore 14.30)

36° giornata: Pisa-Pontedera (sabato 21 aprile, ore 20.30)

37° giornata: Arezzo-Pisa (sabato 28 aprile, ore 16.30)

38° giornata: riposo