Pisa S.C., Stefano Gori al passo d'addio: lo attende la Juventus

E' praticamente tutto fatto. Manca soltanto l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore con modalità 'soft', per non turbare gli equilibri dello spogliatoio e del ragazzo nella corsa all'obiettivo della salvezza. Stefano Gori nella prossima stagione sarà un calciatore della Juventus: il numero uno del Pisa, da moltissimi mesi sui taccuini di numerose formazioni di Serie A, firmerà il contratto che lo legherà ai colori bianconeri (per i quali fa anche il tifo, come ha ammesso in una diretta sul canale Instagram del Pisa Sporting Club qualche mese fa).

Gori oggi è a Torino con il direttore sportivo Roberto Gemmi per le visite mediche e le ultime formalità. Naturalmente il trasferimento non avverrà prima del termine di questa stagione: prima di coronare il sogno bianconero, Stefano Gori guiderà i suoi compagni verso l'obiettivo della salvezza in Serie B. Con l'ulteriore stimolo a portare a termine il percorso netto nelle gare di campionato: dall'agosto del 2018, infatti, il numero uno non ha saltato neanche un minuto dei match di stagione regolare e playoff, per un totale di 76 gare consecutive fino a oggi.

Al suo posto, agli ordini di Luca D'Angelo, arriverà Leonardo Loria. Nato nel 1999, in questa stagione ha difeso da titolari i pali della Juventus Under 23, impegnata nel Girone A di Serie C. Il portiere originario della Sicilia si giocherà il posto con Dekic e Perilli.