Il Pisa Sporting Club accanto ai residenti di San Piero e La Vettola: "Stop agli sversamenti maleodoranti"

"Chiediamo l'immediata sospensione dello sversamento di gessi di defecazione". Anche il Pisa Sporting Club si unisce alla protesta che ha compattato nei giorni scorsi la popolazione residente a San Piero a Grado e La Vettola: oggetto del contendere il materiale sversato da inizio settembre in grandi quantità sui terreni di proprietà di un'azienda agricola locale. "Tali sversamenti, oggi interrotti solo grazie ad una apposita Ordinanza rilasciata dal Comune di Pisa - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club nerazzurro - hanno prodotto pesantissime e intollerabili 'maleodoranze' che hanno reso l'aria assolutamente irrespirabile".

La società di via Battisti motiva la sua posizione spiegando che "la zona è vissuta e condivisa anche dagli atleti della prima squadra, i quali quasi ogni giorno effettuano i loro allenamenti al Centro sportivo universitario di via Livornese, distante solo poche centinaia di metri dai terreni agricoli interessati dai suddetti sversamenti". "La società - conclude il comunicato - ritiene fondamentale assicurare a tutti gli abitanti della zona, così come ai nostri tesserati e tutte le persone che frequentano San Piero a Grado e La Vettola per lavoro, le migliori condizioni ambientali".