Pisa S.C. 1909: nerazzurro impreziosito di giallo sulle nuove maglie ufficiali

Grazie a due brevi filmati introduttivi che lasciavano intuire in parte alcune delle novità, in città nell'ultima settimana si era creato un grande fermento intorno alla nuova divisa da gara ufficiale che verrà indossata dal Pisa nella stagione 2018-2019. Oggi, giovedì 28 giugno, finalmente le mute da gioco brandizzate Adidas sono state svelate a tutta la tifoseria nei locali della Sesta Porta, allestiti per l'occasione dai volontari dell'Associazione Cento. Per la prima volta nella sua storia il Pisa Sporting Club avrà a disposizione un kit completo personalizzato fornito da una delle più importanti multinazionali dell'abbigliamento tecnico sportivo.

Il 'giallo' della nuova maglia

Il presidente Giuseppe Corrado apre la conferenza stampa introducendo la figura del direttore commerciale della società, Marco Aceto. "Si tratta di un tassello fondamentale - spiega il numero uno nerazzurro - per la crescita del nostro club. Ci conosciamo da quasi venti anni, dai tempi di Fininvest". "Prima di introdurre questo nostro nuovo collaboratore - conclude Corrado - voglio anche comunicare che la società ieri ha completato tutti i passaggi necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. Lo dico in tutta serenità perché per noi è uno step semplice, regolare e normale. In un contesto globale di grande difficoltà, ritengo che sia un ulteriore pregio per Pisa ed il Pisa". "Ringrazio Corrado e tutta la società per questa splendida opportunità - si presenta Aceto - stiamo predisponendo già una rete di vendite sul territorio e per coprire nel migliore dei modi il mercato in modo capillare". Il marchio che fa da sponsor per il lancio odierno della nuova maglia è Land Rover, azienda che ha anche un accordo formale per il prosieguo dell'intera stagione. Proprio su questo tema interviene Riccardo Riccomini di Ne. Ma Auto, rivenditore autorizzato Land Rover: "Siamo onoratissimi di poter apparire come marchio in questa occasione speciale, e ci auguriamo di portare fortuna".

Lo studio delle bozze delle mute da gioco per la stagione 2018-2019 è iniziato nel mese di dicembre 2017, dopo che era arrivata la disponibilità da parte di Adidas a proporre un kit personalizzato. Un percorso che si è snodato attraverso alcuni prototipi valutati, durato circa sei mesi indipendentemente dai risultati centrati sul campo dal club. "Il giallo identifica e caratterizza molto la prima maglia - specifica Giuseppe Corrado - sulla base della stagione 1982-1983. E' la stessa tonalità della seconda maglia di quella stagione: anche nel prossimo campionato la maglia da trasferta sarà di questo colore, mentre nel caso della prima muta le righe sono più strette rispetto al passato". La terza maglia sarà invece rossa, e non è stata personalizzata, perciò farà parte del listino di base Adidas.

La prossima settimana, salvo intoppi burocratici, partirà la campagna abbonamenti: come l'anno passato chi comprerà il pass stagionale avrà l'opportunità di acquistare ad un prezzo scontato la maglia ufficiale. E c'è anche un'altra linea di continuità rispetto allo scorso campionato: ci saranno i 'game sponsor', con diversi brand a seconda dei pacchetti di partite acquistati dalle aziende che sceglieranno di inserire il proprio marchio sulle maglie da gioco e sul materiale da riscaldamento della squadra. "Ribadisco che Toscana Aeroporti è bene accetta come sponsor per il prossimo campionato - puntualizza Giuseppe Corrado - non ci sono preclusioni da parte nostra". L'azienda aeroportuale è già stata contattata da Aceto, e nei prossimi giorni si terrà un incontro ufficiale fra le parti nel quale discutere l'eventuale nuovo accordo di sponsorizzazione.