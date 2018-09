Pisa S.C. 1909: la carica dei 5000 colora la presentazione della squadra

A Pisa c'è una grande fame di calcio giocato. E come sempre in città ed in provincia vibra forte la passione per i colori nerazzurri. In una serata di metà settembre resa frizzante dall'umidità oltre 5000 cuori palpitanti si sono riuniti sugli spalti della tribuna coperta dell'Arena Garibaldi per confermare il loro amore nei confronti del Pisa Sporting Club e degli attori che si renderanno protagonisti nella stagione 2018-2019.

Cori ed entusiasmo

La presentazione si apre con l'ingresso in campo delle tre maglie ufficiali brandizzate Adidas che caratterizzeranno l'annata: prima la terza maglia (rossa), poi la seconda (gialla) ed infine la casacca nerazzurra. Sul campo poi salgono i responsabili degli uffici amministrativi, del marketing, della sicurezza, del personale e i coordinatori del settore giovanile. Subito dopo lo speaker Marco Guidi chiama a salire le scalette i componenti dello staff tecnico e sanitario, seguiti dal preparatore dei portieri Claudio Rapacioli e dal professore Maurizio Pecorari.

E' la volta poi dell'allenatore in seconda Riccardo Taddei, accolto dal fragoroso applauso della tribuna coperta, che omaggia mister Luca D'Angelo del classico "noi vogliamo gente che lotta". "Lotteremo e i ragazzi in campo lo dimostreranno sul campo con il loro impegno quotidiano e settimanale" replica il tecnico nerazzurro, sensibilmente emozionato dalla cornice di pubblico. Subito dopo scende in campo il direttore sportivo dello Sporting Club, Roberto Gemmi: "Sto assistendo ad uno spettacolo incredibile. Speriamo di iniziare il prima possibile a parlare di calcio giocato. Forza Pisa!".

Successivamente vengono chiamati sul campo i componenti della rosa, in rigoroso ordine numerico. Per primo sale il numero 1 Stefano Gori, poi Samuele Brindelli con il numero 2: "E' un onore essere qua anche quest'anno. Stiamo lavorando per onorare al meglio questa maglia".Subito dopo sale le scalette Fabrizio Brignani, numero 3. Ecco poi Fabrizio Buschiazzo con il numero 4, e Roberto Zammarini con il numero 5, accolto da una calorosa ovazione: "Sono veramente orgoglioso di essere tornato in questa piazza. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni". Ancora un elemento difensivo: Alberto Masi, numero 6. Si passa poi al reparto offensivo con Iacopo Cernigoi, numero 7. Un passo indietro, in mezzo al campo, quando sale sul prato il numero 8 Nicolas Izzillo. Tanti applausi anche per il numero 10 Davide Di Quinzio, seguito da Luigi Cuppone con l'11.

Si torna poi al pacchetto dei portieri con Andrea D'Egidio, che indossa la maglia numero 12. Sale poi le scalette il difensore Andrea Meroni con la numero 13, seguito dal mediano Marius Marin con la maglia numero 14. Scende in campo subito dopo il centrocampista rumeno l'ultimo acquisto nerazzurro: il difensore Daniele Liotti con la maglia numero 19. L'ex Siracusa è seguito da Daniele Cardelli con la maglia numero 22. E' poi la volta della 'freccia nerazzurra' Francesco Lisi, che sulle spalle porta la 23, seguito dal numero 24 Claudio Maffei. Altri applausi scroscianti quando viene chiamato sul campo il numero 26 Gaetano Masucci, seguito dall'ovazione per Robert Gucher con la numero 27: "Grazie a tutti, anche se è scontato ringraziarvi per la vostra presenza. Daremo tutto fino alla fine, rendendo l'Arena un fortino". L'austriaco viene seguito dal compagno di reparto Alessandro De Vitis con il numero 30: "E' veramente emozionante vedervi tutti qua. L'anno scorso mi ero perso la presentazione, e adesso che la sto vivendo posso dire che è veramente qualcosa di unico".

Viene chiamato sul terreno di gioco il numero 31 Michele Marconi, seguito dal capitano Davide Moscardelli con il numero 9, accolto da un vero tripudio di applausi e cori: "Grazie per essere venuti così numerosi. Nonostante abbia tanti campionati alle spalle, le immagini di questa serata mi emozionano tantissimo".