Il Pisa Sporting Club e Toscana Aeroporti insieme per i prossimi due anni

Le strade del Pisa Sporting Club e di Toscana Aeroporti sembravano destinate a non incrociarsi più, dopo il botta e risposta messo in campo dal presidente Corrado e la dirigenza dell'azienda che gestisce il 'Galilei' di qualche mese fa. L'oggetto del contendere era l'accordo di sponsorizzazione stilato dal club nerazzurro e Sat, venuto meno al termine della scorsa stagione. Il connubio fra due delle più importanti eccellenze del territorio sembrava essere definitivamente interrotto, ed invece i rapporti sono rientrati nella normalità ed il sereno - è proprio il caso di dirlo - è tornato.

Questa mattina, martedì 9 ottobre, presso il Business Center dell'aeroporto 'Galileo Galilei', il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e l'amministratore delegato Gina Giani hanno presentato la nuova partnership fra le due realtà.

Insieme per le prossime due stagioni

La partnership prevede che, in occasione di ogni incontro casalingo del Pisa, circa 100 biglietti saranno messi a disposizione delle fasce sociali più bisognose del territorio pisano. Questo progetto sociale è stato ideato dal club e da Toscana Aeroporti con la collaborazione della Magistratura di San Marco e consentirà quindi ad associazioni sportive, circoli per anziani, classi scolastiche e centri di accoglienza di assistere gratuitamente alle partite interne dello Sporting Club. Alcune delle realtà che verranno interessate da questa iniziativa sono: il Complesso Scolastico 'R. Fucini'. Albacom Onlus, Associazione Italiana Balbuzie, Polisportiva La Cella.

"La giornata di oggi - esordisce Marco Carrai - è la conferma che la sinergia tra il Pisa Sporting Club ed il 'Galilei' non è mai venuta meno. Le strumentalizzazioni che sono state messe in campo nei mesi scorsi non corrispondevano alla verità, e la dimostrazione si sta avendo oggi. Sia lo store aperto all'interno dello scalo che l'iniziativa sociale che partirà nei prossimi giorni sono degli strumenti utili per confermare e rafforzare la volontà di collaborazione fra le nostre realtà". "Per noi di Toscana Aeroporti - conclude Carrai - l'aeroporto di Pisa è il massimo scalo della regione ed è fondamentale sfruttarne a pieno tutte le potenzialità. Sia infrastrutturali che commerciali".

"Serve imprenditorialità nel calcio di oggi - interviene Giuseppe Corrado - e noi a Pisa cerchiamo di prendere ad esempio società come Napoli, Fiorentina, Juventus. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare di Pisa un esempio positivo". "Per quanto riguarda la sponsorizzazione sono veramente entusiasta. Quando si riesce ad inserire il sociale in un progetto di partnership così importante non si può che essere felici". "Abbiamo voluto chiamare il nuovo store all'interno dello scalo 'Pisa Dream' perché vogliamo essere una società che propone sogni, non soltanto maglie e merchandising. L'aeroporto di Pisa è il primo e l'ultimo ricordo che i turisti hanno della città e del suo territorio. E' fondamentale quindi per il nostro club avere visibilità all'interno di questa struttura".

In sintesi, quindi, l'accordo metterà sul piatto complessivamente circa 85mila euro in biglietti in favore delle fasce della popolazione pisana più bisognosa.