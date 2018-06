Pisa S.C. 1909: il ritiro di Storo parte con la sfida al Napoli

Il Pisa inizierà la stagione 2018-2019 sfidando il Napoli di Hamsik, Koulibaly, Mertens e Carlo Ancelotti. Non è uno scherzo di inizio estate. Si tratta bensì di una comunicazione ufficiale diramata poco fa dalla società di via Battisti, che ha reso noto che la truppa guidata da Luca D'Angelo prenderà parte ad un prestigioso triangolare organizzato nella giornata di domenica 14 luglio.

Presso lo stadio 'Carciato' di Dimaro-Folgarida, nella Val di Sole (adiacente alla Valle del Chiese, sede del ritiro nerazzurro), il Pisa scenderà in campo contro il Napoli ed il Gozzano, club fresco di promozione in C dalla Serie D. Sarà un'occasione, per i molti sostenitori nerazzurri che si recheranno in Trentino-Alto Adige, per riassaporare il gusto di una delle palpitanti sfide che videro protagonisti lo Sporting Club di Anconetani e la formazione partenopea guidata da Maradona.

La prima partita inizierà alle 16.30.