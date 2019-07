Pisa S.C.: Marco Pinato arriva in prestito

Iniziano ad arrivare le nuove ufficialità di mercato in casa nerazzurra. Avevamo anticipato che da diversi giorni due nuovi giocatori si stavano allenando con il resto della squadra a Storo, ed oggi per uno di questi è arrivato anche il comunicato ufficiale che sancisce l'avvenuto trasferimento. Marco Pinato è un nuovo calciatore a disposizione di Luca D'Angelo: il centrocampista classe '95 arriva in prestito dal Sassuolo dopo aver disputato le utlime due stagioni cadette con la maglia del Venezia. Il Pisa ha così un altro jolly della linea mediana, capace di ricoprire con efficacia sia il ruolo di mezzala che quello di esterno mancino.

Sempre nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, la società nerazzurra ha centrato un altro obiettivo: è stata superata di slancio quota 4mila abbonamenti. Con l'apertura della vendita libera di ieri le tessere stagionali hanno subito un'ulteriore impennata, al punto che la Curva Nord risulta già completamente esaurita. Il settore più caldo del tifo nerazzurro quindi in campionato, salvo novità in merito alla capienza, sarà interamente occupato dagli abbonati. Chi volesse sottoscrivere l'abbonamento perciò potrà farlo esclusivamente per i settori di gradinata, tribuna superiore e tribuna inferiore.